Новые мультиформатные видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новые мультиформатные видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.04.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу мультиформатных видеокамер Sarmatt SR-N130F28IRH и SR-S130V2812IRH.
Видеокамеры Sarmatt SR-N130F28IRH и SR-S130V2812IRH поддерживают сразу четыре аналоговых стандарта передачи видеоизображения — AHD, TVI, CVI и CVBS. Первые три — самые современные, позволяющие подключать камеру на расстоянии до 300-400 метров. При этом видео передается без задержек, без сжатия, в реальном времени. Последний стандарт поддерживается в целях совместимости с распространенным аналоговым оборудованием.
Разрешающая способность первой видеокамеры, Sarmatt SR-N130F28IRH, составляет 1280х720 точек. Это цилиндрическая камера, предназначенная для работы в условиях улицы. Она оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе эксплуатации. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку в ночное время на расстоянии до 20 м от пункта наблюдения. Фильтр отсечки инфракрасного спектра способствует получению качественного цветного изображения. Он задерживает сигналы ИК-диапазона в дневное время, чтобы они не проявлялись в виде помех, а ночью отключается, что повышает чувствительность видеокамеры. Цифровые функции улучшают параметры видео в сложных условиях. Так, цифровое шумоподавление приходит на помощь при чрезвычайно слабой освещенности. Коррекция производится на уровне отдельных пикселей, так что даже в сумерках можно получать качественное цветное изображение.
Вторая мультиформатная видеокамера, Sarmatt SR-S130V2812IRH, — также уличная, в купольном корпусе. Ее разрешение аналогично первой модели. Дальность инфракрасной подсветки составляет 30 метров. Вариофокальный объектив дает возможность регулировать сектор обзора. CMOS матрица с высокой чувствительностью позволяет наблюдать за обстановкой при освещенности всего 0.01 Lux. Цифровое расширение динамического диапазона помогает вести наблюдение в условиях контрастной освещенности, когда в кадр одновременно попадают яркие области и затененные участки. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры Sarmatt SR-N130F28IRH и SR-S130V2812IRH. Это универсальные модели, которые передают видеоизображение HD качества по коаксиальной линии.
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