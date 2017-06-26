Новые мультиформатные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.06.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8.

Видеокамеры Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8 способны транслировать видео в любом из четырех популярных аналоговых форматов: TVI, AHD 2.0, CVI и CVBS. Видеоизображение с разрешением 1920х1080 пикселей передается по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-400 метров в реальном времени, без задержек.

Infinity SRD-HD2000AN 2.8 — всепогодная камера в купольном корпусе, оборудованная объективом с фиксированным фокусом. Днем она работает в цвете. При этом фильтр отсечки ИК-спектра устраняет мешающее влияние сигналов инфракрасного диапазона. При понижении уровня освещенности ниже 0.01 Люкс камера переходит в черно-белый режим и использует инфракрасное излучение объектов для формирования видеоизображения. Ее чувствительность при этом повышается. В полной темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью до 30 метров. Чтобы еще более повысить чувствительность камеры, используется режим накопления заряда. Функция цифрового расширения динамического диапазона оптимизирует контрастность изображения, позволяя наблюдать за ярко освещенными и темными объектами, когда те одновременно попадают в кадр. А функция «defog» улучшает параметры видео при работе камеры в условиях тумана или задымления. Новинка способна обнаруживать подозрительные события без участия оператора, используя встроенный детектор движения.

Вторая модель, цилиндрическая камера Infinity SRX-HD2000AN 2.8, также оснащается фиксированным объективом и инфракрасной подсветкой дальностью 20 метров. Она поддерживает функцию компенсации фоновой засветки и инвертирует яркие источники света. Детектор движения на четыре зоны обеспечивает автоматический контроль обстановки. Видеокамера поддерживает функцию цифрового шумоподавления 2DNR+3DNR. Она позволяет радикально повысить качество видео при слабой освещенности, так что даже в сумерках можно вести наблюдение в цвете. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8. Это универсальные модели разрешением Full HD, которые можно использовать в любых аналоговых системах видеонаблюдения.