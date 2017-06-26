Новые мультиформатные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новые мультиформатные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.06.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8.
Видеокамеры Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8 способны транслировать видео в любом из четырех популярных аналоговых форматов: TVI, AHD 2.0, CVI и CVBS. Видеоизображение с разрешением 1920х1080 пикселей передается по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-400 метров в реальном времени, без задержек.
Infinity SRD-HD2000AN 2.8 — всепогодная камера в купольном корпусе, оборудованная объективом с фиксированным фокусом. Днем она работает в цвете. При этом фильтр отсечки ИК-спектра устраняет мешающее влияние сигналов инфракрасного диапазона. При понижении уровня освещенности ниже 0.01 Люкс камера переходит в черно-белый режим и использует инфракрасное излучение объектов для формирования видеоизображения. Ее чувствительность при этом повышается. В полной темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью до 30 метров. Чтобы еще более повысить чувствительность камеры, используется режим накопления заряда. Функция цифрового расширения динамического диапазона оптимизирует контрастность изображения, позволяя наблюдать за ярко освещенными и темными объектами, когда те одновременно попадают в кадр. А функция «defog» улучшает параметры видео при работе камеры в условиях тумана или задымления. Новинка способна обнаруживать подозрительные события без участия оператора, используя встроенный детектор движения.
Вторая модель, цилиндрическая камера Infinity SRX-HD2000AN 2.8, также оснащается фиксированным объективом и инфракрасной подсветкой дальностью 20 метров. Она поддерживает функцию компенсации фоновой засветки и инвертирует яркие источники света. Детектор движения на четыре зоны обеспечивает автоматический контроль обстановки. Видеокамера поддерживает функцию цифрового шумоподавления 2DNR+3DNR. Она позволяет радикально повысить качество видео при слабой освещенности, так что даже в сумерках можно вести наблюдение в цвете. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры Infinity SRD-HD2000AN 2.8 и SRX-HD2000AN 2.8. Это универсальные модели разрешением Full HD, которые можно использовать в любых аналоговых системах видеонаблюдения.
Новости участников портала
Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» - уличная 1 Мп камера CD630-4G CamDrive
Новости участников портала \\ 29.06.2017 09:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодной камере Beward CD630-4G CamDrive с 4G модулем для работы нужно только электропитание и сим-карта любого оператора связи. Архив видеонаблюдения будет храниться на облаке CamDrive (карта регистрации – в комплекте), а данные на облако будут передаваться по 4G / 3G / 2G сетям. Камера CD630-4G, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поставляется со сменным объективом по выбору покупателя.
Новые 2 Мп уличные видеокамеры марки GANZ с адаптивной ИК-подсветкой, WDR 120 дБ и PoE
Новости участников портала \\ 28.06.2017 13:49 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технологии двух- и трехмерного цифрового шумоподавления (2D/3D DNR), которые поддерживают новые уличные видеокамеры GANZ, «очищают» изображение от шумов, повышая его четкость, и снижают «вес» видео
Новые IP-видеокамеры ActiveCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.06.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер ActiveCam AC-D8121IR2W и AC-D2123WDZIR6.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720DP(2,8)
Новости участников портала \\ 28.06.2017 10:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая 1 Мп мультиформатная камера IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8) комплектуется объективом 2,8 мм – а это значит, что она обеспечивает видеонаблюдение с углом обзора более 90 градусов. Среди особенностей этой компактной купольной новинки, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене - ИК подсветка на 20 метров, подавление шума, компенсация засветки и баланс белого.
Новинки AXIS – 20 Мп камеры с качеством DSLR для IP видеонаблюдения за трибунами стадионов
Новости участников портала \\ 27.06.2017 13:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Оборудованная матрицей APS-C и фирменной оптикой Canon новая камера IP видеонаблюдения, подобно цифровому зеркальному фотоаппарату (DSLR), формирует 20-мегапиксельное видео с высокой степенью детализации, контрастности и цветопередачи и низким уровнем шумов.
Новый видеодомофон Kenwei в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Kenwei KW-E706FC-W200 Vizit.
Smartec и компания «Видеоглаз» представляют электромеханическую защелку ST-SL151NC
Новости участников портала \\ 27.06.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Энергосберегающая электро-защелка Smartec ST-SL151NC является нормально-закрытой, то есть при перебоях с питанием дверь будет находиться в запертом состоянии. Новинка, которая уже поступила в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз», устанавливается вместо ответной части механического замка, превращая его в электромеханический с управлением от СКУД.
Morpho выпустила считыватели 3D Face Reader для идентификации по лицу
Новости участников портала \\ 26.06.2017 14:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Биометрическая идентификация персонала в считывателях Morpho 3D Face Reader реализована на запатентованной ИК технологии формирования трехмерной модели лица человека с помощью встроенной камеры и прожектора, работающих в инфракрасном диапазоне.
Новый бренд Amatek в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.06.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Amatek.
Satel и компания «Видеоглаз» анонсируют беспроводные ИК + СВЧ охранные датчики AOD-200
Новости участников портала \\ 26.06.2017 07:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Комбинированные датчики охраны Satel AOD-200, которые уже поступили в компанию «Видеоглаз» по низкой цене, не реагируют на движения мелких животных и автоматически подстраиваются к окружающей среде. Новинки имеют угол обзора 100 градусов с дальностью обнаружения движения не менее 15 метров. Извещатели Satel AOD-200 оснащены встроенными датчиками сумерек, их можно использовать для управления домашней автоматикой.
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Новинка! Гибридный многоквартирный SIP домофон DKS15120
Beward \\ 29.06.2017 12:57
Новые мультиформатные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 29.06.2017 11:11
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