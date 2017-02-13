Новые мультиформатные видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новые мультиформатные видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.02.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12.
Видеокамеры Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12 передают видеоизображение в новейших аналоговых форматах AHD, TVI, HD-SDI и EX-SDI в разрешении 1080p, без сжатия, без задержек, в реальном времени. При этом максимальная дальность передачи достигает 500 м. Камеры подключаются по стандартному коаксиальному кабелю. Кроме того, они могут работать, как обычные CVBS камеры, в стандартах PAL и NTSC.
Мультиформатная видеокамера для помещений Expert ED3-ULTRA-B3.6 выполнена в купольном корпусе и оснащается вариофокальным объективом. Матрица формирует четкое изображение при низкой освещенности. В режиме накопления заряда чувствительность камеры становится еще выше. Микропроцессорная обработка кадров существенно повышает качество изображения. Так, например, цифровое расширение динамического диапазона выравнивает контрастность ярких и темных участков, не допуская засветки или затемнения объектов. Функция цифрового шумоподавления дает возможность получать полноценное цветное изображение при чрезвычайно низкой освещенности. Она обнаруживает и корректирует отдельные искаженные пиксели, заменяя их «правильными», которые заимствует из соседних кадров. Детектор движения регистрирует подозрительные события автоматически, без участия оператора.
Вторая мультиформатная видеокамера Expert EN12-ULTRA-V12, предназначена для наблюдения в уличных условиях. Она построена на CMOS матрице Sony c технологией Starvis, которая обладает высокой чувствительностью не только в видимом диапазоне, но и в ближней части инфракрасного спектра. Для формирования цветного изображения ей достаточно освещения, которое бывает звездной ночью. Камера также выполняет цифровую обработку изображения, поддерживает приватные маски, режим зеркалирования и «антитуман». Управление камерами осуществляется при помощи OSD меню, в том числе удаленно, при помощи джойстика, подключаемого в разрыв коаксиальной линии. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12. Они передают четкое изображение при слабой освещенности и легко встраиваются почти во все аналоговые системы видеонаблюдения.
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Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:57 \\ Macroscop \\ Пермь
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Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Купольная 2 Мп AHD камера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12) – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Мультиформатная 2 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12), которая уже есть в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», может вести видеонаблюдение как на улице, так и в помещении. Эта компактная модель в металлическом корпусе не боится ни пыли, ни дождя, ни морозов до -40 градусов, а среди ее функций – цифровой WDR, ИК подсветка на 20 метров и поддержка форматов видео AHD/CVI/TVI/CVBS.
«АРМО-Системы» анонсировала промышленный неуправляемый PoE коммутатор производства Lantech
Новости участников портала \\ 20.02.2017 13:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Традиционно в рамках одной линейки Lantech предлагает несколько коммутаторов, которые различаются используемым источником питания и диапазонами рабочих температур, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от инфраструктуры объекта.
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Новости участников портала \\ 20.02.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов CTV-IPR3104 SE и CTV-IPR3104 HP.
Samsung и компания «Видеоглаз» анонсируют инновационную серию IP камер Wisenet X
Новости участников портала \\ 20.02.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Линейка 2 Мп и 5 Мп видеокамер Samsung Wisenet X построена на мощных чипсетах и обладает превосходным функционалом: аппаратный динамический диапазон до 150 дБ, гиро-стабилизация, поддержка H.265, две карты памяти до 512 Гб, аудио- и видеоаналитика и многое другое. Новинки предназначены для профессионального видеонаблюдения, а приобрести их можно в компании «Видеоглаз» по относительно низкой цене.
Новая версия ITV ACFA-Интеллект 6.2 от компании «Видеоглаз» – с новыми функциями и интеграциями
Новости участников портала \\ 17.02.2017 13:00 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новые мультиформатные видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 22.02.2017 11:25
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ООО "Элеста" \\ 21.02.2017 13:35
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Ростовские специалисты назвали 10 главных проблем ИБ
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