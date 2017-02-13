Новые мультиформатные видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.02.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12.

Видеокамеры Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12 передают видеоизображение в новейших аналоговых форматах AHD, TVI, HD-SDI и EX-SDI в разрешении 1080p, без сжатия, без задержек, в реальном времени. При этом максимальная дальность передачи достигает 500 м. Камеры подключаются по стандартному коаксиальному кабелю. Кроме того, они могут работать, как обычные CVBS камеры, в стандартах PAL и NTSC.

Мультиформатная видеокамера для помещений Expert ED3-ULTRA-B3.6 выполнена в купольном корпусе и оснащается вариофокальным объективом. Матрица формирует четкое изображение при низкой освещенности. В режиме накопления заряда чувствительность камеры становится еще выше. Микропроцессорная обработка кадров существенно повышает качество изображения. Так, например, цифровое расширение динамического диапазона выравнивает контрастность ярких и темных участков, не допуская засветки или затемнения объектов. Функция цифрового шумоподавления дает возможность получать полноценное цветное изображение при чрезвычайно низкой освещенности. Она обнаруживает и корректирует отдельные искаженные пиксели, заменяя их «правильными», которые заимствует из соседних кадров. Детектор движения регистрирует подозрительные события автоматически, без участия оператора.

Вторая мультиформатная видеокамера Expert EN12-ULTRA-V12, предназначена для наблюдения в уличных условиях. Она построена на CMOS матрице Sony c технологией Starvis, которая обладает высокой чувствительностью не только в видимом диапазоне, но и в ближней части инфракрасного спектра. Для формирования цветного изображения ей достаточно освещения, которое бывает звездной ночью. Камера также выполняет цифровую обработку изображения, поддерживает приватные маски, режим зеркалирования и «антитуман». Управление камерами осуществляется при помощи OSD меню, в том числе удаленно, при помощи джойстика, подключаемого в разрыв коаксиальной линии. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12. Они передают четкое изображение при слабой освещенности и легко встраиваются почти во все аналоговые системы видеонаблюдения.