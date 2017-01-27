Новые мультиформатные видеокамеры Berger в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.02.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Berger BVD-2036R-MF и BVC-1112ZWR-MF.

Видеокамеры Berger BVD-2036R-MF и BVC-1112ZWR-MF передают по коаксиальной линии видео в четырех форматах: AHD, TVI, CVI, и CVBS. Передача осуществляется в реальном времени, без сжатия и без задержек. При этом четкость изображения остается высокой даже при значительной длине линий — до 300-500 м. Это достигается за счет разделения цветностной и яркостной составляющих при передаче и уменьшении перекрестных искажений.

Первая модель, купольная видеокамера Berger BVD-2036R-MF, обладает разрешением 1080p. Она построена на CMOS матрице Pixart с чувствительностью 0.001 Лк. и предназначена для установки в помещениях. В дневное время видеокамера функционирует в цветном режиме. А в темное время переключается в черно-белый. При этом повышается ее чувствительность, поскольку для создания изображения используются сигналы ИК-диапазона. В полной темноте наблюдать за обстановкой помогает инфракрасная подсветка дальностью до 20 м. Функция цифрового шумоподавления существенно повышает качество видео при слабой освещенности. Микропроцессор анализирует видеокадры, находит искаженные области и отдельные пиксели и корректирует их — заменяет на «правильные». Он заимствует их из соседних кадров или участков в пределах одного кадра. Камера оснащается объективом с фиксированным фокусом. Поддерживается удаленное управление параметрами и функциями при помощи UTC интерфейса.

Вторая видеокамера, Berger BVC-1112ZWR-MF, предназначена для уличного видеонаблюдения. Она стабильно функционирует при температуре -40 град. Цельсия. Разрешение видеокамеры — 960p. Высокочувствительная CMOS матрица позволяет наблюдать за обстановкой при освещенности всего 0.001 Лк. Инфракрасная подсветка обеспечивает работу камеры в ночное время. Дальность подсветки — 60 м. Функция цифрового расширения динамического диапазона повышает качество изображения при наблюдении в условиях контрастного освещения, когда нужно одновременно следить за ярко освещенными и затененными объектами. Вариофокальный объектив дает возможность настраивать сектор обзора камеры. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры Berger BVD-2036R-MF и BVC-1112ZWR-MF.