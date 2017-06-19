Новости участников портала \\ 21.06.2017 10:06 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

С помощью монтажных коробок и кронштейнов RVi, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, аналоговые и сетевые видеокамеры этой торговой марки удобно устанавливать на стены, на потолки, в монтажные коробки и даже на парапеты. Для максимально эффективного видеонаблюдения рекомендуется использовать специальные адаптеры и удлинители.

Раздел монтажных приспособлений к видеокамерам RVi пополнился почти десятком наименований, а это значит, что у монтажников появилось больше возможностей при выборе оптимального места для монтажа. Общеизвестно, что чем грамотнее выбрана точка, откуда будет вестись наблюдение, тем лучше будет угол обзора и тем полнее будет использован функционал камеры.

При монтаже видеонаблюдения в нестандартных помещениях (например, в цехах или в торговых помещениях с высокими потолками), а также при уличном мониторинге довольно часто возникают сложности с установкой камеры «как есть». Чтобы надежно закрепить камеру и развернуть ее в нужном направлении, приходится использовать разного рода кронштейны, и компания RVi выпустила в продажу приспособления для монтажа камер практически под любые ситуации.

При выборе места для установки скоростных уличных видеокамер может оказаться полезным новый парапетный кронштейн RVi-BPA1, с помощью которого обеспечивается полный круговой обзор. Таким образом, при монтаже PTZ камеры на парапетный кронштейн ее функционал будет использован на 100%, так как при патрулировании будет контролироваться все ближайшее пространство без недоступных для наблюдения зон.

Для настенного монтажа разработаны кронштейн RVi-BW4 и адаптер для настенного кронштейна RVi-BA2, которые подходят для купольных камер RVI-IPC32VM4, RVI-IPC34VM4 и RVI-IPC38VM4 (2.7-12). Если камеры нужно установить на потолок – используйте потолочный кронштейн RVi-BIC1 и удлинитель к потолочному кронштейну RVi-BHL2, с помощью которого камеру можно опустить ближе к полу. Также компания RVi разработала три вида монтажных коробок - RVi-MB4, RVi-MB5 и RVi-MB6, различающихся размерами и рассчитанными на разные модели купольных и других камер. Полный перечень видеокамер, которые можно использовать с новыми монтажными приспособлениями, уточняйте в компании «Видеоглаз» или на сайте производителя.

Источник: www.videoglaz.ru