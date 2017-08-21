Новые модули в системе пожарной сигнализации Z-Line.
Новые модули в системе пожарной сигнализации Z-Line.
Новости участников портала \\ 14.11.2017 15:40 \\ Z-Line \\ Санкт-Петербург
В линейке модулей пожарной сигнализации Z-Line произошло пополнение. Теперь приемно-контрольные приборы могут отправлять SMS сообщения и появилась возможность объединять приемно-контрольные приборы по волоконно-оптической линии связи.
В линейке модулей пожарной сигнализации Z-Line произошло пополнение. Теперь приемно-контрольные приборы могут отправлять SMS сообщение о пожаре, неисправности и активации модулей. SMS-модуль устанавливается внутрь приемно-контрольного прибора Z-101 и может быть запрограммирован на отправку определенных событий, например только «Пожар», «Неисправность», «Активация».
Помимо отправки SMS сообщений теперь появилась возможность соединять приемно-контрольные приборы Z-101 и Z-102 с помощью волоконно-оптической линии связи. Будут доступны 2 вида медиаконвертеров:
1. Медиаконвертер оптика-медь на максимальное расстояние 1400 метров с применением дуплексного многомодового волокна с разъемами ST.
2. Медиаконвертер оптика-медь на максимальное расстояние 15 км с применением симплексного одномодового волокна с разъемами SC.
Для использования SMS модуля необходимо использовать последнюю версию прошивку приемно-контрольных приборов. При использовании старых версий приемно-контрольных приборов на действующих объектах и при необходимости использования SMS модулей приемно-контрольный прибор необходимо прошить новым ПО.
Для отправки SMS будет использоваться GSM модуль промышленного уровня, работающий в диапазонах 850/900/1800/1900 МГц и готовый работать с различными средствами диспетчеризации.
Разрешительные документы и более подробная информация о новых модулях будет до конца ноября 2017 года.
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