Новые купольные камеры видеонаблюдения Smartec с Full HD, 30 м ИК-подсветкой и 4,3x ...

Новости участников портала \\ 04.07.2018 13:28 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Непрерывное круглосуточное видеонаблюдение на открытых территориях камере позволяют осуществлять высокочувствительный 2 Мп сенсор, герметичный купольный термокожух, встроенный ИК-прожектор из 34 светодиодов и широкий набор функций цифровой обработки изображения.

Компания «АРМО-Системы» анонсировала сетевые камеры Smartec STC-IPM3572A Xaro, рассчитанные для видеоконтроля уличных территорий. Новинки работоспособны при температурах от -40 до +45 °С, а их купольный корпус выполнен в соответствии с IP66. Используя 1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор Sony, мощный процессор, а также вариофокальный 2,8-12 мм объектив, эти купольные камеры видеонаблюдения создают 2-мегапиксельное изображение и транслируют его с фреймрейтом 30 к/с. Немаловажно, что STC-IPM3572A Xaro поддерживают 4-потоковую трансляцию, а для сжатия видео используют форматы Н.264, MJPEG и Н.265. Следует отметить, что в камеры встроен ИК-прожектор, подсвечивающий сектор обзора на расстояниях до 30 м, детектор движения/воздействий, а также имеется аудиоканал. Для максимально эффективного расходования ресурсов системы видеонаблюдения STC-IPM3572A Xaro использует функцию Video Boost.

Непрерывное круглосуточное видеонаблюдение на открытых территориях камере позволяют осуществлять высокочувствительный 2 Мп сенсор, герметичный купольный термокожух, встроенный ИК-прожектор из 34 светодиодов и широкий набор функций цифровой обработки изображения. Эти купольные камеры видеонаблюдения линейки OPTi снабжены вариообъективом с 4,3-кратным оптическим зумом, управляемым удаленно по сети, и автодиафрагмой P-Iris. Кроме того, камеры имеют скоростной электронный затвор со срабатыванием вплоть до 1/135000 с, могут запитываться как по технологии РоЕ, так и напрямую от источника 12 V DC и потребляют не более 11 Вт даже в пиковом режиме работы.

Снижение нагрузки на каналы связи, сервер видеосистемы и видеохранилище реализуется за счет поддержки камерой Xaro четырехпотоковой трансляции с индивидуальной настройкой параметров. Новые купольные камеры видеонаблюдения позволяют назначить разрешение до 2 Мп, частоту обновления до 30 к/с, битрейт от 100 Кбит/с до 12 Мбит/с, а также видеокодек для каждого из потоков. Благодаря этому можно оптимизировать нагрузку на сеть, одновременно направляя в архив видео максимального качества, на пункт видеомониторинга – видео со средней детализацией и высоким фреймрейтом, а двум другим удаленным пользователям – с требуемыми параметрами. Следует отметить, что для удаленных пользователей купольные камеры видеонаблюдения могут использовать наиболее «экономичный» кодек H.265.

Создавать информативное изображение объектов при плохой видимости в тумане или задымлении STC-IPM3572A Xaro способна за счет функции «Антитуман», а при возникновении вибрационного воздействия камера активирует цифровую стабилизацию изображения. Немаловажно, что все купольные камеры видеонаблюдения линейки Smartec OPTi снабжены аппаратной функцией WDR 120 дБ, обеспечивающей «читаемость» различных деталей сцены при их контрастном освещении, и функцией DNR, убирающей шумы из видео, полученном при дефиците света. Следует отметить, что купольные новинки поддерживают и «коридорный» формат, предназначенный для съемки вертикально-ориентированных сцен.

Осуществлять непрерывную видеосъемку при сильных атмосферных осадках, высоком содержании пыли в воздухе, а также резких порывах ветра камере STC-IPM3572A Xaro позволяет герметичный корпус, соответствующий стандарту IP66. Встроенные обогреватель и вентилятор защищают купольные камеры видеонаблюдения Smartec от воздействий внешних температур в диапазоне от -40 до +45 °С, а их работа регулируется отдельным процессором. Благодаря такому оснащению, наличию ИК-прожектора, а также функциям для видеонаблюдения при низком уровне освещенности, эта купольная камера будет эффективно работать на открытых объектах любого назначения.

Обнаружить попытки вторжения, взлома и различных актов вандализма позволяет встроенный в камеру детектор движения, способный контролировать до 8 выделенных зон в кадре. При необходимости эти купольные камеры видеонаблюдения можно оснастить внешним охранным датчиком и исполнительным устройством, а для записи видео с голосовым сопровождением/для трансляции объявлений и предупреждений в STC-IPM3572A имеется разъем для подключения опционального микрофона/динамика. Кроме того, купольные камеры имеют функцию Video Boost, автоматически переключающую видеотрансляцию между штатным и «тревожным» режимами при наступлении события тревоги.

Новые купольные камеры видеонаблюдения Smartec STC-IPM3572A Xaro уже доступны к заказу по цене 454 USD. Чтобы получить дополнительную информацию об этих камерах, а также другой продукции для систем видеонаблюдения Smartec, обращайтесь по адресу info@smartec-cctv.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», – официального поставщика Smartec в России.