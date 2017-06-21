Новые ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS с многократной перезаписью – уже в компании ...
Новые ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS с многократной перезаписью – уже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 23.06.2017 10:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS предназначены для копирования электронных ключей с возможностью многократной перезаписи. Копирование нужно производить на устройствах-дубликаторах, и после окончания процесса записи ключ-заготовка станет полной копией оригинала. Для удобства пользования ключи Tantos RW1990 iButton TS вставлены в черные пластиковые держатели, а купить новинки можно по низкой цене в компании «Видеоглаз».
Компания Tantos сообщила о начале продаж ключей-заготовок RW1990 iButton TS, которые можно многократно перезаписывать, и которые после копирования будут полностью соответствовать копируемому оригиналу. Копирование можно производить на любых дубликаторах, поддерживающих запись Touch Memory, а копировать – ключи типа Dallas и аналогичные. Ключи этого типа широко распространены в России (для постановки на охрану сигнализации, для систем домофонии и т.п.), поэтому многократно перезаписываемые и доступные по стоимости новинки от Tantos наверняка будут пользоваться большим спросом.
Новый ключ-заготовка Tantos RW1990 iButton TS представляет собой компактный электронный носитель 64-битного кода, выполненный в виде «таблетки» в черном пластиковом держателе. Такой электронный ключ удобно носить, например, на брелоке для ключей, а возможность многократно перезаписывать код избавит его владельца от необходимости покупать новую заготовку при каждой смене кода. Например, такие ключи-заготовки будут востребованы в домофонии многоквартирных домов, когда при смене подъездных кодов нужно будет только перезаписать имеющиеся у жильцов ключи.
Корпус «таблетки» (то есть собственно ключа) сделан из нержавеющей стали и полностью герметичен. Рабочий диапазон температур, при котором код будет уверенно считываться, составляет -40 … 85 градусов. Таким образом, многократно перезаписываемому ключу-заготовке Tantos RW1990 iButton TS не страшны ни мороз, ни перегрев. Его можно оставить зимой на улице или летом на ярком солнце – и это никак не скажется на «читабельности» записанного на ключ Tantos RW1990 iButton TS идентификационного кода.
Обмен данными у ключа-заготовки Tantos RW1990 iButton TS, как и у копируемого оригинала, производится по протоколу 1-Wire, и после окончания копирования новинка станет полной копией оригинального ключа линейки iButton. Список устройств-дубликаторов, на которых можно производить запись идентификационного кода на ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS, уточняйте у специалистов компании «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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