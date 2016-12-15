НОВЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC34 (3.0-12 ММ) И RVI-IPC34VB (3.0-12 ММ)

Новости участников портала \\ 11.01.2017 12:44 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва

Данные модели представляют собой купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами 3-12 мм. Матрица в обоих устройствах равна 1/3''. Работа этих камер основана на использовании светочувствительного сенсора 4 Мп.

Rvi-IPC34 (3.0-12 мм)

Данные модели представляют собой купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами 3-12 мм. Матрица в обоих устройствах равна 1/3''. Работа этих камер основана на использовании светочувствительного сенсора 4 Мп. При схожем устройстве указанные модели имеют некоторые различия в характеристиках.

Модель Rvi-IPC34 (3.0-12 мм)

Данное устройство работает на процессоре Ambarella S2Lm. Четырех мегапиксельный поток видео транслируется со скоростью 15 к/с, также возможна трансляция FullHD видео в реальном времени со скоростью 25 к/с. Камеру можно использовать в любое

RVi-IPC34VB (3.0-12 мм)

время суток и в условиях слабой освещенности – устройство имеет дополнительную инфракрасную подсветку дальностью до 20 метров. ИК-фильтр улучшает цветопередачу и повышает чувствительность сенсора при низком уровне освещения.

Для питания устройства RVi-IPC34 (3.0-12 мм) требуется источник тока 12 В или сетевой коммутатор. Данная видеокамера совместима с любыми видеорегистраторами Rvi. Для записи видео в аппарате имеется слот для SD-карты памяти (поддерживается использование карт до 128 Гб). Также камера поддерживает возможность подключения микрофонов для двухсторонней связи – она оснащена аудиовходом и выходом.



Модель RVi-IPC34VB (3.0-12 мм)

Данное устройство является антивандальным – оно имеет повышенный класс защищенности корпуса, а также возможность работы при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию. Помимо характеристик, свойственных предыдущей модели, RVi-IPC34VB (3.0-12 мм) имеет ИК-подсветку с дальностью до 30 м. Также в данном устройстве имеется функция ROI, с помощью которой можно делить кадр на зоны и повышать качество изображения в одной из них. Указанная модель также имеет аудиовход и выход, слот для карты памяти MicroSD и режим работы «день-ночь».