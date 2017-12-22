Новые изменения в ФЗ, постановления Правительства

С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.

Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще? Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.