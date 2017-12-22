Новые изменения в ФЗ, постановления Правительства
Новые изменения в ФЗ, постановления Правительства
Новости участников портала \\ 10.01.2018 10:59
Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ Федеральный закон от 31.12.2017 N 491-ФЗ Федеральный закон от 31.12.2017 N 497-ФЗ
Новые изменения в ФЗ, Постановления правительства и Указ Президента
Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ
Федеральный закон от 31.12.2017 N 491-ФЗ
Федеральный закон от 31.12.2017 N 497-ФЗ
и др.
Новости участников портала
На рынке появилась цилиндрическая камера с подсветкой и Full HD при 60 к/с от WiseNet
Новости участников портала \\ 09.01.2018 14:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технология повышения чувствительности extraLUX позволяет цилиндрической камере XNO-6085RP передавать реалистичное цветное видео при экстремально низких освещенностях вплоть до 0,004 лк, и это без использования ИК-подсветки.
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.01.2018 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis M2026-LE MK II и Axis P3374-V.
Новый HD-TVI видеорегистратор HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.12.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора HikVision DS-7216HUHI-K2.
Внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Новости участников портала \\ 28.12.2017 12:15 \\ Обсудить ()
Постановление Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.12.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IPN102P2 и MR-IDNM113W2.
Новые HD-TVI видеорегистраторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.12.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеорегистраторов HikVision DS-7204HQHI-K1 и DS-7208HQHI-K2/P.
TerraLink предупреждает: на рынке появились поддельные термотрансферные ленты HID FARGO
Новости участников портала \\ 26.12.2017 16:11 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор и авторизованный HID Global сервисный центр карт-принтеров FARGO в России, предупреждает о появлении на рынке неоригинальных термотрансферных лент для принтеров HID FARGO.
Приборы "Юпитер" и новогодняя елочка!
Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Совсем скоро наступит Новый 2018 Год! В преддверии праздника хотим порадовать Вас волшебной историей о том, как наши трудолюбивые приборы наряжают новогоднюю елочку.
Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры AxyCam AS6-43Z18I-AHD.
Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля
Новости участников портала \\ 25.12.2017 17:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Используя объектив типа «рыбий глаз» с фиксированным фокусным расстоянием 1,42 мм, камера HFD5PR1 компании Honeywell обеспечивает максимальный обзор объекта видеонаблюдения и исключает «слепые» зоны.
Другие новости
Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 10.01.2018 11:08
Новые изменения в ФЗ, постановления Правительства
\\ 10.01.2018 10:59
Новости
Код Астаны
Выставки \\ 28.12.2017
Какими увидели главные тренды кибербезопасности эксперты премьерного “Кода ИБ” в Астане, читайте в нашем отчете.
ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»
Технические новинки \\ 24.12.2017
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3» ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. Антитеррор – 2018»
Выставки \\ 22.12.2017
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.
Статьи
Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей
Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.