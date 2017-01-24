НОВЫЕ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ RVI-IPN16/4-4K И RVI-IPN16/8-4K
НОВЫЕ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ RVI-IPN16/4-4K И RVI-IPN16/8-4K
Новости участников портала \\ 31.01.2017 12:25 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Компания RVi обновила линейку ip-видеорегистраторов.
Обновление линейки видеорегистраторов от известного производителя включает две модели: RVI-IPN16/4-4K и RVI-IPN16/8-4K. Главной их особенностью является особенно большая глубина архива. Первая модель подразумевает установку до четырех жестких дисков, вторая – до восьми, при этом максимальная память каждого диска равна 6 Тб. Так получаем суммарный объем архива для устройства 4-4К в 24 Тб и для 8-4К – 48 Тб. Помимо этого модели оснащены выходом для подключения внешних накопителей емкостью до 24 Тб.
Характеристики регистраторов RVI-IPN16/4-4K и RVI-IPN16/8-4K
Оба устройства имеют мощный процессор Intel со стандартом кодирования Н.265. Благодаря этому достигается значительное сжатие содержимого при сохранении его качества, снижается нагрузка на канал, сокращается объем используемого архива. Данные видеорегистраторы позволяют подсоединять камеры наблюдения с самым современным разрешением записи – 4к.
Интерфейс устройств представлен двумя Ethernet-портами для работы в отдельных подсетях. Также каждая модель имеет по два HDMI-выхода для вывода видеоизображения. Управление устройством производится через программу RVI ОПЕРАТОР.
В качестве дополнительных возможностей новинки обладают:
• разграничением прав доступа;
• IP-кластером – функция замещения основного регистратора резервным для предотвращения отказа системы;
• регистрация событий в системном журнале;
• функция ANR – восстановление архива регистратора с SD-карты при потери связи с камерой.
Также шестнадцати канальные видеорегистраторы указанных моделей позволяют отправлять скриншоты видеозаписи по событию в сетевое облако Dropbox или OneDrive – такая функция также является новинкой среди аналогичных устройств.
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