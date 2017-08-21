Новые IP-видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.10.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов RVi-IPN4/1-4K и RVi-IPN16/2-16P-4K.
С помощью IP-видеорегистраторов RVi-IPN4/1-4K и RVi-IPN16/2-16P-4K можно вести наблюдение и записывать видео в разрешении 4K. К новинкам подключаются камеры разрешением до 8 Мп (3840x2160) и HDMI мониторы высокой четкости. Видео получается очень четким, с превосходной детализацией. Появляется возможность полноценно наблюдать за удаленными объектами, местами массового скопления людей.
IP-видеорегистратор RVi-IPN4/1-4K — четырехканальный. Для сжатия изображения применяются алгоритмы H.264 и H.265. Оба основаны на методах межкадрового предсказания: на диск записываются отдельные (опорные) кадры и «разница» между ними. За счет этого сокращается объем файлов на 30-70%. Экономное использование пространства жесткого диска позволяет хранить архивы за продолжительное время. Удаленные пользователи получают доступ к живому видео по каналам с невысокой пропускной способностью. Видеорегистратор оснащается одним жестким диском максимальным объемом до 10 Тб. Поддержка облачного сервиса расширяет возможности по хранению данных и упрощает доступ к видео и записям. Функция восстановления централизованного архива приходит на помощь при сбоях в локальной сети: камера начинает запись на карту памяти, а при восстановлении связи передает архив на видеорегистратор.
IP-видеорегистратор RVi-IPN16/2-16P-4K рассчитан на подключение шестнадцати сетевых камер. Он сохраняет видео на двух жестких дисках емкостью до 6 Тб. Управление осуществляется посредством меню и по сети через web-интерфейс. Изображение выводится на HDMI монитор разрешением 3840х2160 без потери качества, что позволяет получать четкое детализированное изображение. Поддерживаются функции видеоаналитики, как во время наблюдения, так и в архиве: поиск лиц, пересечение линии в заданном направлении. Благодаря технологии PoE, питание на камеры подается по «витой паре» вместе с видеосигналом. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые видеорегистраторы RVi-IPN4/1-4K и RVi-IPN16/2-16P-4K. Они предоставляют в распоряжение пользователей исключительно четкое изображение с глубокой проработкой деталей.
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