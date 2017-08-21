Новые IP-видеорегистраторы PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.08.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов PROvision NVR-532PRO и SmartNVR Business 24.

IP-видеорегистраторы PROvision NVR-532PRO и SmartNVR Business 24 записывают изображение с сетевых камер на жесткие диски в реальном времени и совместимы с популярным ПО для видеонаблюдения — Axxon, Линия, Trassir и Macroscop.

32-канальный IP-видеорегистратор PROvision NVR-532PRO работает под управлением операционной системы Linux. Он поддерживает сетевые камеры разрешением до 5 Мп. Дополнительный поток в разрешении D1 служит для доступа к живому видео с мобильных устройств. Хранение архивов организовано на восьми жестких дисках общей емкостью до 32 Тб. Изображение сжимается при помощи видеокодека H.264. За счет хорошей компрессии записи занимают на 30-50% меньше места, чем при использовании других алгоритмов. Для мониторинга служат видеовыходы VGA и HDMI. Наблюдение в мультиоконном режиме (от 4 до 16 окон) позволяет получить полную картину событий. IP-видеорегистратор оснащается детектором движения на 192 зоны и 16 входами для подключения датчиков сигнализации. Он способен регистрировать подозрительные события автоматически, без участия оператора. По сигналу тревоги коммутируются четыре выходных устройства. Кроме того, производится оповещение при потере видео и закрытии камеры. При необходимости часть изображения можно выводить из-под наблюдения (приватные зоны).

Второй IP-видеорегистратор, PROvision SmartNVR Business 24 записывает изображение с 24 видеокамер разрешением 2 Мп (1920х1080) в реальном времени. Он функционирует под управлением операционной системы Windows и отличается хорошей масштабируемостью. Стандартный интерфейс и управление при помощи мыши делают работу комфортной. Поддерживается доступ к настройкам и видео через браузер и мобильные устройства. Регистратор совместим с тысячами моделей сетевых видеокамер. Дисковый архив емкостью до 48 Тб позволяет хранить архивы за продолжительное время. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеорегистраторы PROvision NVR-532PRO и SmartNVR Business 24. С их помощью можно создавать системы видеонаблюдения высокого разрешения на территориально распределенных объектах.