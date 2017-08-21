Новые IP-видеорегистраторы PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеорегистраторы PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.08.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов PROvision NVR-532PRO и SmartNVR Business 24.
IP-видеорегистраторы PROvision NVR-532PRO и SmartNVR Business 24 записывают изображение с сетевых камер на жесткие диски в реальном времени и совместимы с популярным ПО для видеонаблюдения — Axxon, Линия, Trassir и Macroscop.
32-канальный IP-видеорегистратор PROvision NVR-532PRO работает под управлением операционной системы Linux. Он поддерживает сетевые камеры разрешением до 5 Мп. Дополнительный поток в разрешении D1 служит для доступа к живому видео с мобильных устройств. Хранение архивов организовано на восьми жестких дисках общей емкостью до 32 Тб. Изображение сжимается при помощи видеокодека H.264. За счет хорошей компрессии записи занимают на 30-50% меньше места, чем при использовании других алгоритмов. Для мониторинга служат видеовыходы VGA и HDMI. Наблюдение в мультиоконном режиме (от 4 до 16 окон) позволяет получить полную картину событий. IP-видеорегистратор оснащается детектором движения на 192 зоны и 16 входами для подключения датчиков сигнализации. Он способен регистрировать подозрительные события автоматически, без участия оператора. По сигналу тревоги коммутируются четыре выходных устройства. Кроме того, производится оповещение при потере видео и закрытии камеры. При необходимости часть изображения можно выводить из-под наблюдения (приватные зоны).
Второй IP-видеорегистратор, PROvision SmartNVR Business 24 записывает изображение с 24 видеокамер разрешением 2 Мп (1920х1080) в реальном времени. Он функционирует под управлением операционной системы Windows и отличается хорошей масштабируемостью. Стандартный интерфейс и управление при помощи мыши делают работу комфортной. Поддерживается доступ к настройкам и видео через браузер и мобильные устройства. Регистратор совместим с тысячами моделей сетевых видеокамер. Дисковый архив емкостью до 48 Тб позволяет хранить архивы за продолжительное время. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеорегистраторы PROvision NVR-532PRO и SmartNVR Business 24. С их помощью можно создавать системы видеонаблюдения высокого разрешения на территориально распределенных объектах.
Новости участников портала
Группа компаний МАСКОМ приняла участие в форуме «АРМИЯ–2017»
Новости участников портала \\ 29.08.2017 17:51 \\ Группа компаний МАСКОМ \\ г.Москва,
Группа компаний МАСКОМ приняла участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017».
Официальный дилер Beyond-Eas на Урале!
Новости участников портала \\ 29.08.2017 14:49 \\ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ \\ Екатеринбург
С 2016 года наша компания является представителем на Урале производителя антикражного оборудования Beyond-Eas
HD-AHD видеокамеры PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.08.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер PROvision PD-PTZ2000AHDMINI и PV-IR3000AHD.
Расширяем ассортимент! Ленты для принтеров Datacard CD и СP серии теперь можно заказать в TerraLink!
Новости участников портала \\ 28.08.2017 19:53 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
С августа 2017 года ассортимент TerraLink для персонализации карт дополнен расходными материалами для карт-принтеров Datacard CP40 Plus, CP60 Plus, CP80 Plus, СD800, СD800LCM.
Новинка AXIS – вандалозащищенная IP-камера с 4K разрешением, 2,8x вариообъективом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 28.08.2017 12:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Поддержка стандарта 4K Ultra HD позволяет получать от IP-камер P3228-LV и P3228-LVE высококачественное детализированное изображение с разрешением 3840х2160 пикс., трансляция которого осуществляется с фреймрейтом 25 к/с
Новые HD-AHD видеокамеры Spymax в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.08.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Spymax SBML-281FR AHD Light и SDH-125VR AHD.
Новые IP-видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 и PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1.
Пожарная безопасность медицинских учреждений
Новости участников портала \\ 24.08.2017 14:07 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В целях реформирования медицинской отрасли утверждена программа РФ “Развитие здравоохранения”. Следуя этой программе, в нашей стране начали реконструироваться старые больницы и заново возводиться крупные специализированные медицинские комплексы.
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.08.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D323V и SVI-S323V.
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новости участников портала \\ 24.08.2017 09:40 \\ ООО Корпорация "Грумант" \\ Новосибирск
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Другие новости
Sigur интегрирован со считывателями рисунка вен ладоней BioSmart
Sigur - Управление доступом \\ 31.08.2017 12:17
Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 31.08.2017 11:10
Новости
На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»
Технические новинки \\ 24.08.2017
Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Статьи
3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?
Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.
Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса
Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.
Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».
Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.
Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.