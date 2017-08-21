Новые IP-видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 25.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 и PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1.

IP-видеорегистраторы Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 и PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1 соответствуют стандарту Onvif и совместимы с сетевыми видеокамерами известных производителей.

IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 записывает изображение с 32 видеокамер. Поддерживаются модели разрешением до 5 Мп. Для хранения записей служат четыре жестких диска. За компрессию видео отвечает видеокодек H.264. Благодаря высокой степени сжатия, файлы занимают на 30-50% меньше места. Для просмотра записей и контроля обстановки к видеорегистратору подключаются VGA и HDMI мониторы разрешением до 4к. Для удобства наблюдения экран разбивается на 4, 9 или 16 окон. К регистратору подключаются 16 датчиков сигнализации. Они регистрируют подозрительные события автоматически, без участия оператора. При срабатывании датчиков коммутируются четыре выходных тревожных устройства.

Второй IP-видеорегистратор, Polyvision PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1 — восьмиканальный. Он работает под управлением надежной операционной системы Linux. Запись осуществляется в разрешении 1080p (1920х1080) в реальном времени. Для хранения архивов используется один жесткий диск. Видеорегистратор использует новейший алгоритм сжатия видео — H.264. При этом на диск сохраняются отдельные опорные кадры и «разница» между ними, а не каждый кадр в отдельности. Объем данных уменьшается на 30-50%, что позволяет хранить в памяти архивы за продолжительное время. Регистратор поддерживает жесткие диски с интерфейсом SATA 3.0, что существенно повышает скорость обработки информации, исключает «застывание» изображения и повышает сохранность данных. Архивирование на внешние носители осуществляется через USB порт. Для управления PTZ камерами служит порт RS-485. Подключение к локальной сети осуществляется через скоростной гигабитный Ethernet порт. Для просмотра записей и наблюдения за обстановкой к IP-регистратору подключаются VGA или HDMI монитор. Оператор может наблюдать за обстановкой в мультиоконном режиме, получая на экране изображение с нескольких видеокамер. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеорегистраторы Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 и PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1. Они позволяют использовать возможности IP-камер высокого разрешения, предоставляя в распоряжение пользователей исключительно качественные видеоматериалы.