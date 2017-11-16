Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.11.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Dahua DHI-MNVR1104 и DHI-NVR0404MF-GF(3.0).

Dahua DHI-MNVR1104 и DHI-NVR0404MF-GF(3.0) это регистраторы для автомобилей, которые записывают по четыре видеопотока в разрешении 1080p.

Видеорегистратор Dahua DHI-MNVR1104 записывает видеофайлы на диск емкостью до 4 Тб. Предусматривается специальный карман для винчестера, что позволяет оперативно извлекать и заменять носитель информации. Запись ведется в формате H.264. Этот алгоритм работает по принципу межкадрового предсказания: в памяти сохраняются лишь выборочные кадры и «разница» между ними. Это радикально уменьшает объем видеоданных, упрощает хранение архивов за продолжительное время. К регистратору можно подключить мониторы с выходами VGA и BNC. Высокое разрешение улучшает качество наблюдения, обеспечивает четкое воспроизведение мелких деталей. Камеры подключаются к регистратору по «витой паре» на скорости 100 Мбит/с. G-сенсор регистрирует столкновения, резкое изменение траектории движения автомобиля, торможение и обеспечивает сохранность видеофайлов в папке, защищенной от перезаписи. Кроме того, есть возможность увидеть события, предшествующие срабатыванию G-сенсора.

Второй видеорегистратор, Dahua DHI-NVR0404MF-GF(3.0), оснащается двумя жесткими дисками. А подавать питание на четыре камеры можно непосредственно по «витой паре», что уменьшает количество проводки и упрощает подключение камер. Скорость передачи данных составляет 1 Гбит/с. Жесткие диски устанавливаются в специальные карманы и при необходимости легко извлекаются. Можно расширить емкость архива, подключив внешний жесткий диск через порт e-SATA. Контролировать обстановку помогает HDMI монитор. Есть возможность подключить VGA и BNC мониторы. К видеорегистратору подключаются восемь датчиков тревожной сигнализации, так что автомобиль находится под надежной охраной. Датчики при срабатывании активируют три выходных тревожных устройства. Опционально поддерживается GPS (GLONASS) и передача данных через 4G сети. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые автомобильные IP-видеорегистраторы Dahua DHI-MNVR1104 и DHI-NVR0404MF-GF(3.0). Они позволяют получать качественные записи Full HD качества.