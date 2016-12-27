Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.01.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Dahua NVR4216-16P-4K и NVR4108-P (B).
Благодаря высокой разрешающей способности, IP-видеорегистраторы Dahua NVR4216-16P-4K и NVR4108-P (B) используются преимущественно в системах наблюдения за обширными площадями с невыраженным периметром, где постоянно присутствует большое количество людей. Ultra-HD разрешение позволяет производить качественный постанализ записанного видео.
IP-видеорегистратор Dahua NVR4216-16P-4K рассчитан на подключение 16 сетевых видеокамер. Разрешение записи достигает 12 Мп. Хранение архивов организовано на двух жестких дисках суммарным объемом 12 Тб. Регистратор поддерживает формат записи H.264. Это способствует эффективному использованию дискового пространства за счет высокой степени сжатия данных: сохраняются лишь опорные кадры и «разница» между ними. Кроме того, поддерживается видеокодек MJPEG. Все шестнадцать портов видеорегистратора соответствуют стандарту PoE, поэтому электропитание на подключенные камеры можно подавать дистанционно, по кабелю «витая пара». Регистратор оснащается детектором движения. Есть возможность подключать датчики сигнализации и выходные тревожные устройства. Оператор может разговаривать с людьми, которые находятся в зоне действия любой из камер. Для просмотра архивов и мониторинга служат дисплеи разрешением 4К. Экран делится на несколько областей, по числу камер, что повышает удобство и надежность системы охраны.
Второй IP-видеорегистратор, Dahua NVR4108-P (B), обладает разрешающей способностью 5 Мп и рассчитан на подключение восьми IP-камер. При этом четыре порта поддерживают технологию PoE. Для хранения записей применяется один жесткий диск емкостью до 4 Тб. Пользователи могут получать доступ к видео и настройкам с мобильных устройств. Обе модели совместимы со стандартом ONVIF, благодаря чему работают с сотнями моделей IP-камер известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеорегистраторы Dahua NVR4216-16P-4K и NVR4108-P (B). Это отличный выбор для городской среды — стадионов, крупных торговых центров, метро.
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Новости участников портала \\ 17.01.2017 13:23 \\ АРМО-Системы \\ Москва
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Новости участников портала \\ 17.01.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:16 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
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ЕЩЕ НОВИНКИ ОТ RVI - КАМЕРЫ RVI-IPC31VB (2.8 ММ) И RVI-IPC33VB (2.8 ММ)
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