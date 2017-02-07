Новые IP-видеорегистраторы CTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.02.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов CTV-IPR3104 SE и CTV-IPR3104 HP.

IP-видеорегистраторы CTV-IPR3104 SE и CTV-IPR3104 HP позволяют вести запись видео с четырех IP-видеокамер и наблюдать за обстановкой на удаленных объектах. Поддерживаются сетевые камеры разрешением до 5 Мп.

IP-видеорегистратор CTV-IPR3104 SE записывает и воспроизводит изображение в реальном времени. При этом поддерживается двойной поток: запись в архив производится в высоком качестве, а передача по сети — в более низком разрешении. Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time предоставляет оператору возможность контролировать несколько участков одновременно. При этом поддерживаются мониторы разрешением Full HD (1080p). Они подключаются через HDMI порт. IP-видеорегистратор записывает на жесткий диск видео и звук. Данные сохраняются на жесткий диск максимальной емкостью 6 Тб. Детектор движения регистрирует подозрительные события автоматически, без участия оператора. Доступ к видеозаписям, наблюдению и настройкам предоставляется по сети, в том числе пользователям мобильных устройств через специальные программы-клиенты.

Второй IP-видеорегистратор, CTV-IPR3104 HP, предназначен для профессиональных охранных видеосистем. Он оснащается встроенным коммутатором с поддержкой технологии PoE. Это позволяет подавать питание на подключенное оборудование дистанционно — по тому же кабелю «витая пара», что используется для передачи видео и звука. При записи на диск изображение сжимается. Для этой цели в регистраторе применяются два эффективных алгоритма — H.264 и H.265. За счет хорошей компрессии записи получаются минимального размера. IP-регистратор поддерживает мониторы разрешением Full HD, а кроме того, самые последние модели мониторов разрешением 4К (Ultra HD). Это особенно удобно, когда нужно наблюдать за обстановкой в мультиоконном режиме. Четыре тревожных входа и детектор движения позволяют обнаруживать подозрительные события автоматически. При этом отправляется уведомление по e-mail и коммутируется устройство сигнализации, подключенное к тревожному выходу регистратора. Обе модели соответствуют стандарту ONVIF, поэтому могут использоваться с IP-видеокамерами большинства известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеорегистраторы CTV-IPR3104 SE и CTV-IPR3104 HP. Они поддерживают самые современные алгоритмы работы с видеоизображением, помогая вести запись и мониторинг в разрешениях Full HD и Ultra HD.