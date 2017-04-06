Новые IP-видеорегистраторы CNB в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 11.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеорегистраторов CNB KNU081-8P и CNB KNU328.

IP-видеорегистраторы CNB KNU081-8P и CNB KNU328 поддерживают запись с сетевых камер разрешением до 8 Мп. Это современное оборудование, отвечающее самым последним стандартам работы с видеоизображением.

IP-регистратор CNB KNU081-8P рассчитан на подключение восьми видеокамер. Наряду с видеозаписью осуществляется запись звука со всех камер. Благодаря поддержке двустороннего аудиоканала, есть возможность вести переговоры с людьми, которые находятся в зоне установки камеры. Для контроля обстановки к регистратору можно подключить HDMI монитор разрешением до 4к (3840х2160) или VGA монитор разрешением Full HD (1920х1080). Наблюдение удобно вести в многооконном режиме. При записи на диск видеозаписи подвергаются компрессии. Для этого служат современные протоколы H.265 и H.264. Высокая степень сжатия обеспечивает существенную экономию дискового пространства. Файлы получаются на 30-50% меньше, чем при использовании других видеокодеков. Архивы хранятся на жестком диске максимальным объемом до 6 Тб. К регистратору подключаются четыре датчика сигнализации. Это дает возможность организовать автоматическое наблюдение и регистрировать подозрительные события без участия оператора.

Ко второму IP-видеорегистратору, CNB KNU328, можно подключить 32 IP-камеры. Совместно с регистратором используются два HDMI монитора, что позволяет просматривать записи и вести наблюдение в разрешении 4к. Кроме того, есть возможность подключить VGA и CVBS мониторы. Максимальное разрешение записи достигает 8 Мп. Для хранения архивов предусматривается подключение восьми жестких дисков объемом до 6 Тб каждый. 16 тревожных входов служат для подключения внешних датчиков сигнализации. При их срабатывании коммутируются четыре выходных сигнализационных устройства. Оба IP-регистратора поддерживают протокол PoE. Это упрощает подключение камер: питание на них можно подавать дистанционно, по «витой паре». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеорегистраторы CNB KNU081-8P и CNB KNU328.