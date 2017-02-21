Новые IP-видеокамеры в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CNB TDV22R и CNB TDB21R.

IP-видеокамеры CNB TDV22R и CNB TDB21R - это модели в прочных антивандальных купольных корпусах, предназначенные для работы в уличных условиях. Камеры подключаются к локальной сети по «витой паре» и передают видео в разрешении 1920х1080 в реальном масштабе времени.

Обе камеры построены на CMOS матрицах с прогрессивным сканированием, что гарантирует четкую передачу объектов в движении. А дополнительная цифровая обработка изображения повышает четкость при слабой освещенности.

Первая IP-камера, CNB TDV22R, оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность регулировать сектор обзора камеры. В дневное время камера передает цветное изображение. При низкой освещенности она переключается в черно-белый режим и использует ИК-излучение объектов. За счет этого чувствительность камеры повышается, и видео делается более четким. Кроме того, применяется инфракрасная подсветка дальностью до 30 м. Видеоизображение передается в форматах H.264 и MJPEG. Эти два алгоритма позволяют эффективно решать различные задачи, например, сохранять видео в архив в высоком качестве, а по сети передавать в более низком. С этой же целью поддерживается передача данных в три потока, с разными настройками. Чтобы уменьшить исходящий трафик, используется функция ROI. При этом окружающий фон передается в более низком разрешении, чем «области интереса».

Вторая IP-видеокамера, CNB TDB21R, комплектуется фиксированным объективом. Расширенный динамический диапазон оптимизирует контрастность ярких и темных участков, чтобы объекты не выглядели засвеченными или, наоборот, слишком темными. Новинка способна контролировать обстановку автоматически, без участия оператора, используя детектор движения и датчик сигнализации. При этом она способна сохранять видеозаписи тревожных событий на карту памяти, что повышает надежность системы наблюдения.

Камеры поддерживают протокол ONVIF, благодаря чему совместимы с разнообразным сетевым оборудованием. Дополнительное удобство — возможность подачи питания дистанционно, по кабелю «витая пара». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры CNB TDV22R и CNB TDB21R. Они поддерживают современные функции работы с видеоизображением и передают видео Full HD качества.