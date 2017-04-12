Новые IP-видеокамеры SpezVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.04.2017 13:44 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер SpezVision SVI-932H и SVI-282B.

IP-видеокамеры SpezVision SVI-932H и SVI-282B соответствуют стандарту ONVIF, и поэтому совместимы с разнообразным сетевым оборудованием. C их помощью можно создавать современные системы наблюдения высокого разрешения.

Первая модель, SpezVision SVI-932H, представляет собой уличную скоростную поворотную IP-видеокамеру разрешением 1920х1080 точек. Она передает по сети изображение Full HD качества в реальном времени. Новинка построена на CMOS матрице Panasonic с прогрессивным сканированием, благодаря чему четко воспроизводит объекты в движении. Камера оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность регулировать сектор обзора. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает инфракрасная подсветка. Мощные светодиоды обеспечивают дальность наблюдения до 120 метров. IP-видеокамера передает видео по сети в три потока. Это позволяет сохранять изображение высокого качества на жесткие диски сетевых регистраторов, а удаленные пользователи получают доступ к «живому видео» по каналам с небольшой пропускной способностью. Современные протоколы компрессии, H264, H265 и MJPEG обеспечивают гибкую настройку камеры под текущие задачи. За счет высокого сжатия уменьшается исходящий трафик. Микропроцессорная обработка повышает качество видео при слабом и контрастном освещении. Камера поддерживает работу с облачным сервисом CloudLens, что делает работу и подключение максимально комфортными.

Вторая IP-видеокамера, SpezVision SVI-282B, — это панорамная купольная камера разрешением 3 Мп. Она оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Данные транслируются по сети в два потока. Встроенная карта памяти повышает надежность системы наблюдения: в случае сетевых сбоев информация не теряется. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает инфракрасная подсветка дальностью 15 метров. Облачный сервис xmeye.net упрощает взаимодействие видеокамерой. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры SpezVision SVI-932H и SVI-282B.