Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.08.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D323V и SVI-S323V.

IP-видеокамеры Satvision SVI-D323V и SVI-S323V - это уличные модели разрешением 1080p (1920х1080). Они построены на CMOS матрицах Sony и формируют четкое изображение при слабой освещенности.

Первая модель, антивандальная купольная видеокамера Satvision SVI-D323V, передает Full HD видео по сети в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Она оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность выбирать сектор обзора. Подключив внешний микрофон, можно получить видео со звуковым сопровождением. Для сжатия изображения используются современные алгоритмы компрессии видео — H.265, H.264 и MJPEG. Эффективное сжатие на 30-50% уменьшает объем трафика, который генерирует камера. Механический фильтр отсечки ИК-спектра повышает качество цветного изображения при работе камеры в цвете. А ночью на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 30 м. Новинка обладает расширенным динамическим диапазоном, благодаря чему качественно воспроизводит яркие и затемненные объекты, одновременно попадающие в кадр.

Вторая модель, цилиндрическая IP-камера Satvision SVI-S323V, поддерживает функции видеоаналитики — пересечение линии, периметр вторжения; обнаруживает оставленные предметы. Переча видео в реальном времени и прогрессивная развертка изображения обеспечивают качественное воспроизведение объектов в движении. Функция компенсации фоновой засветки улучшает параметры видео при наблюдении за объектами, расположенными на фоне источников света. Автоматический баланс белого поддерживает стабильность цветов при смене источников освещения. Автоматическая регулировка усиления компенсирует затухание сигнала на длинных линиях. В дневное время видеокамера работает в цветном режиме. А ночью переключается в черно-белый. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку на расстоянии до 30 м. Обе IP-камеры соответствуют стандарту Onvif 2.6, поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Satvision SVI-D323V и SVI-S323V. С их помощью можно создавать уличные системы наблюдения Full HD разрешения.