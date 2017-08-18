Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.08.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D323V и SVI-S323V.
IP-видеокамеры Satvision SVI-D323V и SVI-S323V - это уличные модели разрешением 1080p (1920х1080). Они построены на CMOS матрицах Sony и формируют четкое изображение при слабой освещенности.
Первая модель, антивандальная купольная видеокамера Satvision SVI-D323V, передает Full HD видео по сети в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Она оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность выбирать сектор обзора. Подключив внешний микрофон, можно получить видео со звуковым сопровождением. Для сжатия изображения используются современные алгоритмы компрессии видео — H.265, H.264 и MJPEG. Эффективное сжатие на 30-50% уменьшает объем трафика, который генерирует камера. Механический фильтр отсечки ИК-спектра повышает качество цветного изображения при работе камеры в цвете. А ночью на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 30 м. Новинка обладает расширенным динамическим диапазоном, благодаря чему качественно воспроизводит яркие и затемненные объекты, одновременно попадающие в кадр.
Вторая модель, цилиндрическая IP-камера Satvision SVI-S323V, поддерживает функции видеоаналитики — пересечение линии, периметр вторжения; обнаруживает оставленные предметы. Переча видео в реальном времени и прогрессивная развертка изображения обеспечивают качественное воспроизведение объектов в движении. Функция компенсации фоновой засветки улучшает параметры видео при наблюдении за объектами, расположенными на фоне источников света. Автоматический баланс белого поддерживает стабильность цветов при смене источников освещения. Автоматическая регулировка усиления компенсирует затухание сигнала на длинных линиях. В дневное время видеокамера работает в цветном режиме. А ночью переключается в черно-белый. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку на расстоянии до 30 м. Обе IP-камеры соответствуют стандарту Onvif 2.6, поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Satvision SVI-D323V и SVI-S323V. С их помощью можно создавать уличные системы наблюдения Full HD разрешения.
Новости участников портала
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новости участников портала \\ 24.08.2017 09:40 \\ ООО Корпорация "Грумант" \\ Новосибирск
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новая уличная IP-камера STC-IPM3509A Estima
Новости участников портала \\ 24.08.2017 01:53 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новинка от компании «Смартек Секьюрити» представила новую 2.0-мегапиксельную IP-камеру серии OPTi STC-IPM3509A Estima.
Амиком приглашает на бесплатный семинар совместно с Macroscop и Western Digital
Новости участников портала \\ 23.08.2017 14:49 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Приглашаем принять участие в бесплатном семинаре Macroscop совместно с компаниями АМИКОМ и Western Digital. Мероприятие пройдет 29 августа с 11:00 до 15:00, по адресу г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, строение 2, офис компании Амиком.
Новый врезной электромеханический замок для калитки марки Smartec с таймером задержки запирания на 0, 3, 6 или 9 с
Новости участников портала \\ 23.08.2017 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Использовать ST-DB520WMLT на уличных дверях и калитках позволяет всесезонное исполнение элементов его конструкции.
Новые гибридные видеорегистраторы PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов PROvision HVR-8500 и HVR-4204.
Качественное видео без оглядки на температуру - камера STC-IPM3611 Estima серии OPTi
Новости участников портала \\ 22.08.2017 17:01 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнил линейку уличных IP-камер серии OPTi. STC-IPM3611 Estima способна работать при температурах от -30 до +60°С. Моторизованный объектив 2.8~12 мм с автодиафрагмой позволяет удаленно и точно настроить фокусное расстояние и фокусировку.
Новый сетевой коммутатор Roxton в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.08.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового неуправляемого сетевого коммутатора Roxton UNS-1024F2S на 24 порта.
«АРМО-Системы» анонсировала NVR 8-канальный от Honeywell с 12 Мп, поддержкой Н.265 и РоЕ-коммутатором на 8 портов
Новости участников портала \\ 21.08.2017 15:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Выводить видео на монитор одновременно по 8 каналам новинка может через интерфейс HDMI, при этом поддерживается вывод изображений и в полноэкранном, и в мультиэкранном режиме.
Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.08.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Polyvision PDL-IP2-B2.8 MPA v.5.5.3 и PDL-IP4-V12MPA v.5.1.8.
IDIS представляет компактные видеорегистраторы нового поколения
Новости участников портала \\ 18.08.2017 17:50 \\ IDIS \\ г.Москва,
Ассортимент компактных сетевых видеорегистраторов IDIS пополнился модельным рядом третьего поколения.
Другие новости
Sigur интегрирован со считывателями рисунка вен ладоней BioSmart
Sigur - Управление доступом \\ 31.08.2017 12:17
Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 31.08.2017 11:10
Новости
На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»
Технические новинки \\ 24.08.2017
Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Статьи
3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?
Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.
Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса
Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.
Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».
Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.
Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.