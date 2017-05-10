Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.05.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO.

IP-видеокамеры Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO это уличные модели с поддержкой стандарта PoE и инфракрасной подсветкой. Обе видеокамеры соответствуют стандарту ONVIF, поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. С их помощью можно создавать современные системы IP-видеонаблюдения высокого разрешения.

Разрешение IP-камеры Satvision SVI-D222 PRO составляет 2 Мп. Она передает видео по сети в реальном времени. Благодаря видеокодеку H.264, на 30-50% уменьшается объем исходящего трафика. При этом качество изображения получается очень хорошим. А файлы при последующей записи занимают минимальное место на жестком диске. Камера оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием, надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. При слабой освещенности камера переключается в черно-белый режим. Для формирования изображения при этом используются сигналы ИК-диапазона, поэтому ее чувствительность повышается. А при полном отсутствии видимого освещения на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 20 м. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает контрастность изображения, когда в объективе одновременно оказываются ярко освещенные и затененные объекты.

Вторая IP-видеокамера, Satvision SVI-S342V PRO, обладает разрешающей способностью 4 Мп. Она поддерживает три алгоритма компрессии видео — H.264, Н.265 и MJPEG и транслирует изображение по сети в реальном времени. Днем съемка ведется в цвете. Сигналы ИК-диапазона отсекаются при помощи фильтра. А при слабой освещенности видеокамера переходит в черно-белый режим. Ее чувствительность при этом повышается за счет использования ИК-спектра объектов. Кроме того, можно использовать инфракрасную подсветку дальностью 30 м. Новинка оснащается вариофокальным объективом, поэтому сектор обзора можно менять. Цифровое расширение динамического диапазона выравнивает контрастность ярких и темных участков. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO.