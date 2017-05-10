Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.05.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO.
IP-видеокамеры Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO это уличные модели с поддержкой стандарта PoE и инфракрасной подсветкой. Обе видеокамеры соответствуют стандарту ONVIF, поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. С их помощью можно создавать современные системы IP-видеонаблюдения высокого разрешения.
Разрешение IP-камеры Satvision SVI-D222 PRO составляет 2 Мп. Она передает видео по сети в реальном времени. Благодаря видеокодеку H.264, на 30-50% уменьшается объем исходящего трафика. При этом качество изображения получается очень хорошим. А файлы при последующей записи занимают минимальное место на жестком диске. Камера оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием, надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. При слабой освещенности камера переключается в черно-белый режим. Для формирования изображения при этом используются сигналы ИК-диапазона, поэтому ее чувствительность повышается. А при полном отсутствии видимого освещения на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 20 м. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает контрастность изображения, когда в объективе одновременно оказываются ярко освещенные и затененные объекты.
Вторая IP-видеокамера, Satvision SVI-S342V PRO, обладает разрешающей способностью 4 Мп. Она поддерживает три алгоритма компрессии видео — H.264, Н.265 и MJPEG и транслирует изображение по сети в реальном времени. Днем съемка ведется в цвете. Сигналы ИК-диапазона отсекаются при помощи фильтра. А при слабой освещенности видеокамера переходит в черно-белый режим. Ее чувствительность при этом повышается за счет использования ИК-спектра объектов. Кроме того, можно использовать инфракрасную подсветку дальностью 30 м. Новинка оснащается вариофокальным объективом, поэтому сектор обзора можно менять. Цифровое расширение динамического диапазона выравнивает контрастность ярких и темных участков. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO.
Новости участников портала
Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске
Новости участников портала \\ 18.05.2017 13:10 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
Возможности SIGUR будут представлены на выставке-форуме «Центр безопасности. 2017», которая пройдет в Минске 24 и 25 мая 2017 года.
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 и DH-SD59225U-HNI.
Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №1-2017 выложен в архив
Новости участников портала \\ 17.05.2017 15:42 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В номере: биометрия - критерии выбора и надежности глазами производителей, проектировщиков и инсталляторов. Видеонаблюдение для СКУД. Рассмотрены вопросы мониторинга и предоставления услуг пультовой охраны.
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.
Новый HD-CVI видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.05.2017 11:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении нового HD-CVI видеорегистратора RVi-R16LB-C V.2.
Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Ezviz, который вывела на российский рынок компания Hikvision.
Новые видеорегистраторы Vidstar в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.05.2017 10:58 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) и VSR-0461-ATC (5 in 1).
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.05.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis Q6000-E 50HZ MK II и Axis Q6042-C 60HZ.
«АРМО-Системы» начала поставлять термокожухи для видеокамер с защитой IP68 и ИК-подсветкой до 120 м
Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Мощный ИК-прожектор термокожуха обеспечивает равномерную подсветку объектов видеосъемки на расстояниях до 120 метров от камеры за счет использования 12 светодиодов с узко- и широкоугольными линзами.
Новый прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» обращает ваше внимание на прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD.
Другие новости
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 19.05.2017 11:16
Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске
SIGUR | управление доступом \\ 18.05.2017 13:10
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 18.05.2017 11:37
Новости
Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA
Выставки \\ 19.05.2017
Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.
ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям
Выставки \\ 17.05.2017
Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.
День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске
Выставки \\ 12.05.2017
Уважаемые коллеги!
Статьи
Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".
Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.
Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana
Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.