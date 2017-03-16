Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D343V и SVI-S143.
Satvision SVI-D343V и SVI-S143 это уличные модели разрешением 4 Мп (2592х1520). Они обладают исключительно высоким разрешением и поддерживают современные протоколы сжатия изображения, что позволяет создавать системы охранного видеонаблюдения высокой четкости.
Купольная IP-камера Satvision SVI-D343V оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность точно установить сектор обзора. Фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает хорошее качество цветного изображения. В темное время он автоматически отключается, а видеокамера переходит в монохромный режим. Ее чувствительность при этом существенно повышается, поскольку матрица использует инфракрасное излучение объектов. Видео передается по локальной сети в форматах H.264 и H.265. Это самые передовые видеокодеки, обладающие высоким коэффициентом компрессии. Хорошее сжатие уменьшает исходящий трафик на 30-50%. Удаленные пользователи получают доступ к «живому видео» по каналам с небольшой пропускной способностью.
Новинка поддерживает функцию цифрового расширения динамического диапазона, поэтому формирует четкое изображение в условиях контрастного освещения. Когда в кадр попадают объекты, значительно различающиеся по яркости, их контрастность выравнивается, что исключает засветку и слишком темные области при наблюдении. Еще одна полезная функция камеры — запись видеоизображения на карту памяти. Буферная запись на карту дает возможность проследить, что предшествовало тому или иному тревожному событию.
Вторая модель, Satvision SVI-S143, выполнена в цилиндрическом корпусе. Она оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Инфракрасная подсветка дальностью до 25 м позволяет наблюдать за обстановкой при полном отсутствии видимого освещения. Цифровое расширение динамического диапазона приходит на помощь при наблюдении за сценами с высокой контрастностью. Обе модели соответствуют протоколу ONVIF, поэтому совместимы с сетевым оборудованием большинства производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Satvision SVI-D343V и SVI-S143
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