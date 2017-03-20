Новые IP-видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Sarmatt SR-ID25F36IRL и SR-ID25V2812IRL.
IP-видеокамеры Sarmatt SR-ID25F36IRL и SR-ID25V2812IRL это модели в купольных корпусах, разрешением Full HD, предназначенные для помещений.
Первая IP-видеокамера, Sarmatt SR-ID25F36IRL, оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием. В его конструкции нет подвижных элементов, что исключает расфокусировку оптики в процессе работы. Видеокамера транслирует видео по локальной сети в реальном времени, со скоростью 30 к/с. Максимальное разрешение составляет 1920х1080 точек. CMOS матрица Sony обладает высокой чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах, что позволяет наблюдать за обстановкой при освещенности всего 0.01 Lux. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. При слабом освещении камера переключается в монохромный режим, а ее чувствительность повышается. Кроме того, на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 20 метров. Функция цифрового шумоподавления существенно улучшает качество изображения в условиях слабого освещения.
Вторая IP-видеокамера, Sarmatt SR-ID25V2812IRL — это модель с вариофокальным объективом. Она дает возможность регулировать сектор обзора камеры, что расширяет область ее применения. Микропроцессор выполняет дополнительную обработку кадров, улучшая параметры изображения. Благодаря широкому динамическому диапазону, четко воспроизводятся объекты, сильно различающиеся по яркости. При этом и освещенные и затененные участки получаются хорошо различимыми, без засветки и темных пятен. Обе IP-камеры соответствуют технологии PoE, что позволяет подавать питание на них дистанционно, по «витой паре». А благодаря поддержке протокола ONVIF, они совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. Еще одна полезная функция — Cloud Storage (хранение данных в «облаке»). Она упрощает интеграцию IP-видеокамер в систему наблюдения и последующий доступ к видео. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Sarmatt SR-ID25F36IRL и SR-ID25V2812IRL. С их помощью можно создавать системы IP-видеонаблюдения Full HD качества в помещениях, в том числе, неотапливаемых.
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Первый выпуск журнала “Алгоритм безопасности” вышел из печати.
Space Technology и компания «Видеоглаз» анонсируют блок питания ST-12/18 UPS с опцией подключения АКБ
Новости участников портала \\ 20.03.2017 12:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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