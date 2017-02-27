Новые IP-видеокамеры Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Samsung Security PNP-9200RHP и SNV-L6014RBMP.

Новые IP-видеокамеры Samsung Security PNP-9200RHP и SNV-L6014RBMP - это скоростные уличные PTZ видеокамеры разрешением 1920х1080 точек.

Антивандальная IP-видеокамера Samsung Security PNP-9200RHP оснащается вариофокальным объективом с 33-кратным оптическим увеличением и отличается быстрой и точной фокусировкой. Мощная инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку в ночное время на расстоянии до 150 м. Камера передает данные по локальной сети в три потока. При этом она поддерживает самый современный протокол компрессии видео H.264 High Profile. Он обеспечивает высокую степень сжатия видеоизображения, благодаря чему уменьшается объем исходящего трафика, а пользователи могут наблюдать за обстановкой в реальном времени даже по каналам с небольшой пропускной способностью. В камере аппаратно реализована функция расширенного динамического диапазона. Она способствует качественному воспроизведению сцен, где одновременно присутствуют яркие и темные объекты. Контрастность изображения выравнивается, и объекты не выглядят засвеченными или слишком темными. Большое достоинство новинки — встроенные функции видеоаналитики: детектор лиц, обнаружение пересечения линии, оставленных и исчезнувших предметов. Автоматически обнаруживать подозрительные события помогают также датчик сигнализации, детектор движения и аудиодетектор.

Вторая модель, IP-камера Samsung Security SNV-L6014RBMP, обладает не менее впечатляющими характеристиками: вариофокальный объектив с антибликовым покрытием, мощная ИК-подсветка, тройной поток передачи данных по сети. Видеокамера поддерживает карты памяти и буферную запись, что позволяет увидеть события, непосредственно предшествующие срабатыванию датчиков. Кроме того, даже при сбоях в локальной сети камера гарантированно зафиксирует каждое подозрительное событие. Видеокамеры поддерживают панорамное наблюдение в радиусе 360 град. Скорости наклона и поворота регулируются в широких пределах, от 0.1 до 240 град. в секунду.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Samsung Security PNP-9200RHP и SNV-L6014RBMP. С помощью этих современных моделей можно создавать системы видеонаблюдения качества Full HD для контроля территориально распределенных объектов.