Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер RVi-IPC62Z25-A1 и RVi-IPC48 (4) с поддержкой функций видеоаналитики.

IP-видеокамеры RVi-IPC62Z25-A1 и RVi-IPC48 (4) реагируют на пересечение линии и области, обнаруживают оставленные или потерянные предметы, фиксируют изменение сцены, детектируют звуки. Они передают видео высокого разрешения и поддерживают интеллектуальные и цифровые функции, повышающие надежность и качество системы охранного видеонаблюдения.

Первая модель, поворотная IP-камера RVi-IPC62Z25-A1, передает видео в разрешении 2 Мп в реальном времени. Она оснащается трансфокатором с 25-кратным увеличением. Высокочувствительная матрица формирует четкое цветное изображение при освещенности всего 0.005 Люкс. Поддерживаются функции панорамирования, автоматического сканирования и автотрекинга. Электромеханический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. А инфракрасная подсветка дальностью 150 метров приходит на помощь в ночное время. Новинка обладает широким динамическим диапазоном, что позволяет получать четкое видео при контрастном освещении. И ярко освещенные, и затененные объекты, присутствующие в кадре, воспроизводятся с хорошим качеством. Функция цифрового шумоподавления радикально повышает четкость изображения в условиях слабой освещенности.

Вторая новинка RVi-IPC48 (4) способна передавать видео разрешением 8 Мп со скоростью 15 к/с. А в разрешении Full HD трансляция ведется в реальном времени. При этом для сжатия изображения используется современный видеокодек H.264. Высокая степень компрессии способствует уменьшению объема исходящего трафика. Кроме того, поддерживается функция ROI (область интереса). Она позволяет задавать различное качество для участков в пределах одного кадра. Инфракрасная подсветка дальностью 30 м позволяет наблюдать за обстановкой в темное время суток. Обе видеокамеры поддерживают запись на карты памяти. Поэтому даже при сбоях в локальной сети ни одно подозрительное событие не останется незамеченным. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры RVi-IPC62Z25-A1 и RVi-IPC48 (4).