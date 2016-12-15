Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.01.2017 11:36 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер RVi-IPC44 (6 мм) и RVi-IPC22.

IP-видеокамеры RVi-IPC44 (6 мм) и RVi-IPC22 построены на CMOS матрицах с чувствительностью 0.01 Лк и дают возможность наблюдать за обстановкой при слабой освещенности. Новинки позволяют создавать системы наблюдения высокого разрешения для помещений и улицы.

Первая IP-камера, RVi-IPC44 (6 мм), предназначена для уличного видеонаблюдения. Она может работать при температуре до -40 град. Цельсия. Благодаря технологии PoE, подавать питание на нее можно дистанционно, по кабелю «витая пара». Это упрощает монтаж и ускоряет подключение. Мегапиксельный вариофокальный объектив формирует качественное изображение. Он не подвержен расфокусировке в процессе работы, поскольку в его конструкции нет подвижных элементов. Инфракрасная подсветка дальностью 30 м приходит на помощь ночью и при слабом освещении. При этом матрица формирует изображение, используя не только видимый, но и ИК-спектр. За счет этого ее чувствительность повышается. Днем сигналы инфракрасного диапазона вырезаются и не проявляются на цветном изображении в виде помех. Аппаратно реализованная функция расширения динамического диапазона делает изображение более разборчивым, когда приходится одновременно наблюдать за ярко освещенными и затененными объектами. Видео кодируется при помощи алгоритмов H.264 и MJPEG. Это дает возможность гибко управлять трафиком, регулировать качество видео для доступа удаленных пользователей и записи в архив.

Вторая IP-видеокамера, RVi-IPC22, обладает разрешением 2 Мп. Она предназначена для установки в помещениях. Совместно с ней можно использовать сменные объективы. Функция цифрового расширения динамического диапазона повышает качество изображения в условиях контрастного освещения. А цифровое шумоподавление помогает наблюдать за обстановкой в цвете при слабой освещенности. Чтобы уменьшить объем исходящего трафика, применяется функция ROI. Она дает возможность выделять на изображении отдельные «области интереса» и транслирует их с более высоким качеством. Новинка способна сохранять видео на карту памяти. Это гарантирует, что даже при нарушении связи с локальной сетью ни одно подозрительное событие не останется незамеченным. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры RVi-IPC44 (6 мм) и RVi-IPC22.