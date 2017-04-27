Новые IP-видеокамеры Proto-X в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.05.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Proto-X Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P и Proto IP-Z7W-SH50F40IR-P.

IP-видеокамеры Proto-X Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P и Proto IP-Z7W-SH50F40IR-P это модели всепогодного исполнения. Максимальная разрешающая способность видеокамер составляет 5 Мп (2592х1944). Они формируют исключительно четкое изображение, на котором хорошо видны все детали окружающей обстановки. Видео в разрешении 3 Мп транслируется по сети в реальном времени.

Видеокамера Proto-X Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность точно настраивать сектор обзора. Матрица отличается высокой чувствительностью, до 0.001 Лк, поэтому камера формирует четкое изображение при слабой освещенности. А в темное время на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью до 45 м. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. IP-камера передает видео в два потока с разным разрешением. При этом поддерживаются эффективные протоколы компрессии видео H.264 и H.265. За счет хорошего сжатия исходящий трафик уменьшается на 30-50%. Функция цифрового шумоподавления радикально повышает качество видео в условиях слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки изображения, обнаруживает и корректирует отдельные искаженные пиксели.

Во второй IP-видеокамере, Proto-X Proto IP-Z7W-SH50F40IR-P, установлен объектив с фиксированным фокусным расстоянием. CMOS матрица Sony IMX178 обладает высокой чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка дальностью 35 м. Видеокамера транслирует основной поток в разрешении 2-5 Мп, а также дополнительный в разрешении D1 и ниже. Это позволяет оптимальным образом решать две независимых задачи. Детектор движения дает возможность контролировать обстановку в автоматическом режиме, без участия оператора. IP-видеокамеры соответствуют стандарту ONVIF, поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. С помощью облачного сервиса удобно просматривать видео в реальном времени. Есть программы-клиенты для мобильных устройств. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Proto-X Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P и IP-Z7W-SH50F40IR-P. С их помощью можно создавать современные системы наблюдения разрешением до 5 Мп.