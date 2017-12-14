Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.12.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD и PE-7142IP 2.8-12 A/SD.
Новые IP-видеокамеры - двухмегапиксельные модели, которые передают видеоинформацию по сети в три потока.
IP-видеокамера Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD в компактном цилиндрическом корпусе спроектирована для уличного наблюдения. CMOS матрица формирует четкую картину окружающей обстановки при освещенности до 0.01 Люкс. В дальнейшем в дело вступает ИК-подсветка дальностью 20 метров. Новинка комплектуется оптикой с постоянным фокусным расстоянием.
IP-видеокамера поддерживает пять популярных стандартов сжатия видео — H.264, H.265, JPEG, AVI, MJPEG. Первые два — самые эффективные. Исходящий трафик уменьшается при их использовании на 50-70%. Они основаны на алгоритмах предиктивного кодирования и устраняют избыточность видео за счет того, что транслируют не каждый кадр, а лишь главные (опорные) кадры и «разницу» между ними.
По сети одновременно передаются три видеопотока в разрешениях 1920 × 1080, 720 × 480 и 352 × 288 пикселей. Это дает возможность решать оптимальным образом несколько независимых задач видеонаблюдения.
Вторая IP-видеокамера, Praxis PE-7142IP 2.8-12 A/SD, — с вариофокальным объективом. Она выполнена в прочном купольном корпусе, который защищает электронику от вандализма и капризов погоды. Изображение передается в реальном времени в разрешении 1920 × 1080. Кроме того, IP-камера может передавать два дополнительных потока в разрешениях 720 × 480 и 352 × 288 точек.
Обе камеры имеют в своем составе детекторы движения.
Камеры демонстрируют достойные результаты, работая при контрастном освещении, в туман и при слабом свете. Во многом это достигается за счет цифровой обработки видео. Цифровое расширение динамического диапазона выравнивает контрастность изображения, чтобы и ярко освещенные и затененные области полноценно просматривались. А цифровое шумоподавление существенно повышает разборчивость видео при минимальных уровнях освещенности.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD и PE-7142IP 2.8-12 A/SD. Они устойчиво работают в тридцатиградусный мороз и формируют превосходное видео Full HD качества.
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