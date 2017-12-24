Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.01.2018 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Polyvision PD-IP2-B3.6 v.2.6.2 и PNL-IP2-Z4 v.3.5.9.
IP-видеокамеры Polyvision PD-IP2-B3.6 v.2.6.2 и PNL-IP2-Z4 v.3.5.9 обладают разрешением 2 Мп и разработаны для работы в условиях улицы. Первая модель, IP-видеокамера Polyvision PD-IP2-B3.6 v.2.6.2, построена на КМОП матрице Sony Exmor. У этого сенсора исключительно высокая чувствительность, сравнимая с параметрами ПЗС матриц. Это позволяет контролировать обстановку при чрезвычайно низких уровнях освещенности. Еще одно достоинство матрицы — минимальный уровень шума. Благодаря этому, даже при крайне слабом освещении изображение получается отчетливым. Для повышения чувствительности в темное время камера использует инфракрасный спектр объектов. Кроме того, в темноте на помощь приходит ИК-подсветка дальностью двадцать метров.
Новинка передает по сети сразу два видеопотока — один в разрешении 1080p, 720p или D1, и второй в разрешении D1 или CIF. Это дает возможность настроить систему наблюдения оптимальным образом — предоставлять доступ к real-time видео по сети и одновременно записывать архивы в наилучшем качестве. Оба потока передаются в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Для сжатия изображения применяются самые современные алгоритмы H.264 и H.265. Они характеризуются высокими коэффициентами компрессии и радикально уменьшают объем трафика, передаваемого по сети. IP-камера оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием.
Вторая модель, Polyvision PNL-IP2-Z4 v.3.5.9, представляет собой поворотную камеру с моторизованным объективом. Она может работать в режиме панорамирования в диапазоне до 355 градусов. Скорость поворота варьируется в пределах от нуля до двадцати пяти градусов. Четырехкратное оптическое увеличение помогает получить детальное изображение удаленных объектов. Инфракрасная подсветка обеспечивает в темное время видимость до пятнадцати метров. Прочный металлический корпус защищает электронику от капризов погоды. Обе IP-видеокамеры совместимы со стандартом Onvif, а потому без проблем стыкуются с сетевым оборудованием известных производителей.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Polyvision PD-IP2-B3.6 v.2.6.2 и PNL-IP2-Z4 v.3.5.9. Это современные модели, работающие в реальном времени и обладающие хорошей чувствительностью. С их помощью можно создавать полноценные уличные системы видеонаблюдения.
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