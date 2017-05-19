Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Polyvision PS-IP4-Z20 v.3.1.4 и PS-IP2-Z20 v.3.6.4.

Polyvision PS-IP4-Z20 v.3.1.4 и PS-IP2-Z20 v.3.6.4 это скоростные поворотные камеры, оснащенные объективами с 20-кратным оптическим увеличением. С их помощью можно контролировать обстановку на обширной территории, при необходимости переключаясь на точечное наблюдение за удаленными объектами.

Первая модель, IP-камера Polyvision PS-IP4-Z20 v.3.1.4, построена на матрице CMOS Omnivision. Благодаря высокой чувствительности, она формирует четкое изображение при низкой освещенности. Видео качества Full HD транслируется по сети в реальном времени. Максимальное разрешение камеры — 4 Мп. Днем видеокамера работает в цвете. Чтобы сигналы инфракрасного диапазона не проявлялись на цветном изображении, в камере используется фильтр отсечки ИК-спектра. При слабой освещенности камера переходит в черно-белый режим. Фильтр отключается, и матрица использует сигналы ИК-диапазона для формирования качественного изображения. При полном отсутствии освещения на помощь приходит мощная инфракрасная подсветка дальностью 120 метров. Скорость поворота меняется в широких пределах — от 0.02 до 200 град/с.

Вторая IP-камера, Polyvision PS-IP2-Z20 v.3.6.4, построена на CMOS матрице Panasonic. Она транслирует видео в два потока — в разрешениях 1080p и более низком. Это дает возможность сохранять видео высокого качества в архив и предоставлять доступ к «живому видео» удаленным пользователям. Поддерживаются клиенты для ОС Android, iOS, Blackberry, Symbian. 20-кратный оптический зум позволяет получить подробное изображение удаленных предметов. А в режиме панорамного наблюдения можно контролировать обстановку на большой территории. Новинки предназначены для уличного наблюдения. Они стабильно работают при температуре -45 град. Цельсия. Обе модели отвечают стандарту ONVIF, и поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Polyvision PS-IP4-Z20 v.3.1.4 и PS-IP2-Z20 v.3.6.4. Это поворотные видеокамеры высокого разрешения, поддерживающие современные алгоритмы обработки видеоизображения.

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Январским морозным вечером на телефоны сотрудников ООО "РегионСпецСервис" с одного из объектов на строительной площадке Урала поступило тревожное сообщение «ПОЖАР». Благодаря контрольной панели ППКОП «Юпитер» пожара удалось избежать.

Новые терминалы Safran MorphoAccess VP для биометрического контроля доступа по отпечаткам и рисунку вен пальцев

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MorphoAccess VP впускается в двух модификациях: Bio и Dual, отличие которых друг от друга заключается в отсутствии и наличии считывателя карт доступа MIFARE/DESFire соответственно.

Новый HD-AHD видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новый HD-AHD видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.05.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-AHD видеорегистратора EverFocus PARAGON-FHD32x4.

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«Технодом» по франшизе с «Видеоглазом» - низкие цены на безопасность сотен брендов

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Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.

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