Новые IP-видеокамеры Optimus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.12.2016 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Optimus IP-E022.1(3.6)AP_V2035 и IP-E022.1(2.8-12)AP_V2035.

Новинки Optimus IP-E022.1(3.6)AP_V2035 и IP-E022.1(2.8-12)AP_V2035 это купольные камеры для помещений с разрешением 1920x1080 точек. Матрицы с прогрессивным сканированием обеспечивают качественную передачу объектов в движении. Видео передается в реальном времени, причем одновременно в два потока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью. Обе камеры поддерживают стандарт PoE, что позволяет подавать питание на них дистанционно, по «витой паре». Это существенно облегчает развертывание системы видеонаблюдения.

Первая IP-видеокамера, Optimus IP-E022.1(3.6)AP_V2035, оснащается объективом с фиксированным фокусом. Встроенный ИК-фильтр препятствует попаданию мешающих сигналов инфракрасного диапазона на матрицу в дневное время, тогда как ночью камера активно использует ИК-спектр для формирования качественного монохромного изображения. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает инфракрасная подсветка дальностью 22 м. Для сжатия изображения видеокамера использует самый современный алгоритм, H.264. Высокая степень компрессии способствует уменьшению объема исходящего трафика, так что доступ к живому видео возможен даже по каналам с небольшой пропускной способностью. Поддерживается функция цифрового расширения динамического диапазона, которая обеспечивает сбалансированное изображение при подсветке сзади и фоновом меняющемся освещении. При этом за счет корректировки экспозиции чересчур темные участки делаются светлее, а светлые, наоборот, затемняются и не выглядят засвеченными.

Вторая модель, IP-камера Optimus IP-E022.1(2.8-12)AP_V2035, оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность регулировать угол обзора камеры. Встроенный детектор движения позволяет обнаруживать подозрительные события автоматически, без участия оператора. А цифровое шумоподавление радикально повышает качество видеоизображение в условиях слабой освещенности. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Optimus IP-E022.1(3.6)AP_V2035 и IP-E022.1(2.8-12)AP_V2035. Они станут отличным выбором при создании системы наблюдения в помещениях территориально распределенных объектов.