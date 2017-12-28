Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1.

IP-видеокамеры Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1 это уличные модели разрешением 2 Мп, транслирующие по сети три независимых видеопотока одновременно.

Первая модель, IP-камера Microdigital MDC-M6290FTD-1, оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм. Высокочувствительная матрица обеспечивает хорошую видимость при освещенности всего 0.02 Люкс. Днем наблюдение ведется в цвете, а ночью — в монохромном режиме. При этом активно используется инфракрасный спектр объектов, что способствует повышению чувствительности камеры. В темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью тридцать метров.

Новинка одновременно транслирует по сети три видеопотока — с разным разрешением и своими настройками качества. Это позволяет гибко настраивать систему видеонаблюдения, сохраняя видео высокого разрешения в архив и обеспечивая доступ к мониторингу по каналам с небольшой пропускной способностью. Передача ведется в реальном времени. Эффективные алгоритмы компрессии H.264 и H.265 за счет хорошего сжатия изображения, способствуют радикальному снижению исходящего трафика, на 50-70% по сравнению с традиционными решениями.

Вторая IP-видеокамера, Microdigital MDC-M8290FTD-1, оснащается объективом с фиксированным фокусом 2.8 мм. Фильтр отсечки ИК-спектра гарантирует четкое цветное видео в дневное время. Инфракрасная подсветка помогает контролировать обстановку ночью. Три независимых видеопотока и регулируемая скорость передачи данных обеспечивают гибкую настройку камеры в соответствии с возможностями канала связи. Изображение транслируется в реальном времени.

В новых IP-камерах применяется микропроцессорная обработка кадров. Функции цифрового шумоподавления и цифрового расширения динамического диапазона радикально улучшают качество видео при работе в условиях недостаточного и контрастного освещения. Технология PoE позволяет подавать напряжение питания на IP-камеры дистанционно, по «витой паре». Это особенно удобно при монтаже уличных систем наблюдения.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1. Это современные модели для улиц, которые передают видео Full HD и способны транслировать по сети сразу три видеопотока.