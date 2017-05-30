Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.06.2017 11:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A.

IP-видеокамеры Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A это уличные модели высокого разрешения с инфракрасной подсветкой. Оптика хорошо пропускает ИК-лучи, что обеспечивает высокую чувствительность камер при работе ночью.

Разрешающая способность поворотной IP-видеокамеры Microdigital MDS-M22121-10 составляет 12 Мп. Она оборудована объективом с 22-кратным зумом. Поддерживает функцию электронной стабилизации изображения и формирует четкое цветное изображение при освещенности 0.06 Люкс. В темное время для наблюдения используется мощная ИК-подсветка дальностью 250 м. Функции видеоаналитики и внешние датчики сигнализации позволяют контролировать обстановку и фиксировать подозрительные события автоматически. А благодаря записи на карту памяти информация не теряется даже при сбоях в локальной сети. Видеокамера способна транслировать три видеопотока одновременно. Сжатие изображения осуществляется с помощью современных алгоритмов H.264, H.265 и MJPEG. Видео высокого качества записывается в архив. Поток с меньшим разрешением предоставляется для доступа к «живому» видео удаленным пользователям.

Вторая IP-видеокамера, Microdigital MDC-M6080VTD-42A, — корпусная, разрешением 8 Мп и чувствительностью 0.02 Люкс. Она обладает широким динамическим диапазоном, благодаря чему яркие и темные участки в одном кадре воспроизводятся с хорошим качеством. Ночью на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 100 м. Функция цифрового шумоподавления радикально повышает качество видео при слабой освещенности. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки и корректирует отдельные искаженные пиксели. Новинки поддерживают функцию PoE, что упрощает подключение: питание на камеры подается дистанционно, по кабелю «витая пара». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A. Это современные модели с высоким разрешением и новейшими функциями обработки видеоизображения.