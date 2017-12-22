Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 28.12.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IPN102P2 и MR-IDNM113W2.

IP-видеокамеры MASTER MR-IPN102P2 и MR-IDNM113W2 это уличные модели формирующие отчетливое изображение при освещенности тысячные доли Люкс и устойчиво работают при температуре -45 град. Цельсия.

IP-видеокамера MASTER MR-IPN102P2 передает по сети Full HD видео (1920х1080) в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Кроме основного потока, она транслирует дополнительный, обеспечивая доступ пользователей к живому видео по сетям и каналам с небольшой пропускной способностью. Фокусное расстояние оптики фиксировано (2.8 мм), что гарантирует четкие кадры в процессе всей эксплуатации камеры.

Помимо высокочувствительной матрицы и качественной оптики, улучшить параметры видеосигнала помогает микропроцессорная обработка кадров. Цифровые функции эффективно ликвидируют шумы изображения, корректируют искаженные пиксели, выравнивают контрастность видео, так что и яркие и темные участки хорошо различимы на мониторе.

В темное время CMOS-сенсор Sony формирует изображение, используя инфракрасный спектр объектов. При этом камера работает в черно-белом режиме. Следить за событиями помогает инфракрасная подсветка с регулируемой мощностью и дальностью двадцать метров. Днем ИК-диапазон задерживается при помощи фильтра и его сигналы не вносят искажения в цветное видео. Новинка поддерживает облачный сервис FREEIP, что упрощает ее интеграцию в систему видеонаблюдения и доступ к видео.

IP-видеокамера MASTER MR-IDNM113W2 транслирует видео HD качества (1280х960) в реальном времени. Высокая чувствительность матрицы и последующая микропроцессорная обработка изображения дают возможность наблюдать за событиями на охраняемом объекте в высоком качестве. В отсутствие освещения в дело вступает инфракрасная подсветка дальностью двадцать метров.

Видеокамера использует для сжатия изображения наиболее эффективный из современных алгоритмов — H.264. Предиктивное кодирование, на котором он основан, помогает на 50-70% уменьшить объем исходящего трафика. Это достигается за счет того, что камера передает по сети не все кадры видеоряда, а лишь главные (опорные) кадры и «разницу» между ними.

Облачный сервис CAMVIEWS облегчает подключение и управление камерой. Обе модели соответствуют стандарту ONVIF, что гарантирует совместимость с многочисленным сетевым оборудованием.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры MASTER MR-IPN102P2 и MR-IDNM113W2. Это современные модели с передовыми функциями цифровой обработки видео.