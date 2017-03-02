Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 09.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IDNM104P и MR-IDNP113W2.

IP-камеры MASTER MR-IDNM104P и MR-IDNP113W2 работают днем в цветном режиме. Чтобы инфракрасный спектр не создавал помех изображению, он отсекается при помощи фильтра. При этом в темное время ИК-излучение используется камерой для формирования черно-белого изображения. Дополнительное инфракрасное излучение способствует повышению чувствительности видеокамеры.

IP-видеокамера MASTER MR-IDNM104P обладает разрешающей способностью 1080p (1920х1080). Она передает изображение в реальном времени и при этом поддерживает два видеопотока. Используя различные алгоритмы компрессии видео, камера позволяет решать две задачи видеонаблюдения независимо. Например, записывать видео в архив в высоком качестве и транслировать сигнал с низким разрешением по сети, предоставляя доступ к «живому» видео удаленным пользователям. Поддерживаются клиенты для мобильных операционных систем Android и iOS. Дополнительное удобство видеокамеры — поддержка облачного сервиса, который упрощает настройку системы наблюдения, доступ к видеозаписям и мониторингу. Питание на камеру можно подавать дистанционно, по кабелю «витая пара», что является дополнительным удобством. Герметичный корпус обеспечивает работоспособность IP-камеры при низкой температуре.

Вторая IP-видеокамера, MASTER MR-IDNP113W2, предназначена для использования в помещениях. Новинка оснащается качественным объективом с фиксированным фокусным расстоянием, который не подвержен расфокусировке в процессе работы. Разрешающая способность этой модели несколько ниже и составляет 960p (1280х960). Камера передает по сети два видеопотока с разными характеристиками. Благодаря поддержке протокола ONVIF, она совместима с видеорегистраторами и коммутаторами всех известных производителей. Облачный сервис делает работу с камерой простой и удобной. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры MASTER MR-IDNM104P и MR-IDNP113W2. Они передают видео HD качества в два потока, что позволяет использовать их максимально эффективно.