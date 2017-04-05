Новые IP-видеокамеры LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер LTV CNM-820 58 и LTV CNT-630 5G.

IP-видеокамеры LTV CNM-820 58 и LTV CNT-630 5G это уличные модели с инфракрасной подсветкой. Они оснащаются вариофокальными моторизованными объективами, которые дают возможность менять сектор обзора непосредственно по месту установки.

Разрешающая способность купольной IP-камеры LTV CNM-820 58 составляет 1920х1080 точек. Она передает по сети видео в два потока, с разным разрешением. Основной поток используется для записи данных в архив, а второй — для доступа удаленных пользователей. Современные алгоритмы кодирования видео H.264+ и H.264 обеспечивают мощную компрессию, что уменьшает на 30-50% объем исходящего трафика. Высокая чувствительность камеры дает возможность вести наблюдение при слабой освещенности. Механический фильтр отсечки ИК-спектра повышает качество цветного изображения при работе камеры в цвете. А ночью на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 30 м. Значительно улучшает четкость видео в условиях плохого освещения функция цифрового шумоподавления. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров видеоряда, обнаруживает искаженные пиксели и корректирует их, заимствуя «подходящие» из соседних кадров.

Вторая IP-камера, LTV CNT-630 5G, — в цилиндрическом корпусе. Ее максимальное разрешение — 2048х1536 точек. При этом передача видео осуществляется в реальном времени. Новинка осуществляет эффективное сжатие изображения. Встроенный детектор движения и подключенный датчик сигнализации дают возможность отслеживать подозрительные события автоматически. Инфракрасная подсветка и фильтр отсечки ИК-спектра позволяют круглосуточно получать изображение высокого качества. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает параметры видео в условиях контрастного освещения. Обе камеры поддерживают запись на карты памяти. Это повышает надежность системы наблюдения и позволяет увидеть события, которые предшествовали срабатыванию датчиков и детектора движения. Функция PoE дает возможность подавать питание на видеокамеры дистанционно. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры LTV CNM-820 58 и LTV CNT-630 5G. Они поддерживают самые современные алгоритмы обработки видео.