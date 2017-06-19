Новые IP-видеокамеры IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.06.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых IP-видеокамер IPEYE-D2VE-SUPR-2.8-12-01 и IPEYE-DM2E-SR-3.6-01.
IP-видеокамеры IPEYE-D2VE-SUPR-2.8-12-01 и IPEYE-DM2E-SR-3.6-01 это модели в купольных корпусах, предназначенные для установки в помещениях. Новинки транслируют по локальной сети видео качества Full HD. Новинки поддерживают облачный сервис, что упрощает подключение, доступ к «живому видео» и архивам. Для работы камерам не требуются статические IP-адреса.
Первая IP-камера, IPEYE-D2VE-SUPR-2.8-12-01, построена на CMOS матрице Sony STARVIS. Она обладает рекордной чувствительностью — 0.001 Люкс в цветном режиме. Это дает возможность получать полноценное цветное изображение в сумерках и при очень слабой освещенности. Видео в разрешении 1.3 Мп передается в реальном времени, а в разрешении 2 Мп — со скоростью 15 к/с. Видеокамера оснащается вариофокальным объективом, что позволяет выбирать сектор обзора при установке. Благодаря технологии PoE, можно подавать питание на видеокамеру дистанционно, по кабелю «витая пара». Есть возможность подключить внешний микрофон. Изображение кодируется в формате H.264. Этот алгоритм обеспечивает высокую степень компрессии за счет того, что передается не каждый кадр, а лишь самые важные (опорные) кадры и «разница» между ними. Исходящий трафик при этом уменьшается на 30-50%.
Вторая IP-видеокамера, IPEYE-DM2E-SR-3.6-01, оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием. В его конструкции нет подвижных деталей, что исключает расфокусировку в процессе работы. Поддерживается подключение внешнего микрофона. Днем камера работает в цвете. Сигналы ИК-диапазона блокируются при помощи режекторного фильтра. В темное время суток, при недостаточном освещении, фильтр отключается, и матрица формирует четкое черно-белое изображение, используя сигналы инфракрасного спектра. При полном отсутствии видимого освещения на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 10 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры IPEYE-D2VE-SUPR-2.8-12-01 и IPEYE-DM2E-SR-3.6-01. Они поддерживают облачную технологию, просто подключаются и транслируют по сети видео HD качества.
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