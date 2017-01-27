Новые IP-видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.02.2017 11:54 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер HikVision DS-2CD2022WD-I и DS-2CD2T22WD-I5.
IP-видеокамеры HikVision DS-2CD2022WD-I и DS-2CD2T22WD-I5 это уличные модели с разрешением 2 Мп, инфракрасной подсветкой и аппаратным расширением динамического диапазона. Они формируют видео с разрешением Full HD и устойчиво работают в уличных условиях.
IP-видеокамера HikVision DS-2CD2022WD-I построена на высокочувствительной CMOS матрице с прогрессивным сканированием, поэтому транслирует четкое изображение при слабой освещенности и при наблюдении за движущимися объектами. Она комплектуется объективом с фиксированным фокусным расстоянием. В дневное время и при хорошем освещении камера передает цветное изображение. При низкой освещенности переключается в черно-белый режим и начинает использовать дополнительное излучение ИК-спектра для формирования изображения. Ее чувствительность при этом становится существенно выше. Кроме того, на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью до 30 м. При работе в цвете ИК-спектр отсекается при помощи фильтра, и не проявляется на цветном изображении. IP-камера передает видео по сети в два потока — в разрешении 1920х1080 и 640х360 точек. Благодаря этому, даже пользователи, подключенные к сети по медленным каналам связи, получают доступ к «живому видео». А видео высокого качества направляется для записи в архив.
Во второй IP-камере, HikVision DS-2CD2T22WD-I5, используется EXIR подсветка с малым энергопотреблением и дальностью 50 м, которая дает более равномерное освещение по сравнению с традиционной: свет не рассеивается, а излучается в виде прямоугольника. Мощность подсветки меняется автоматически в зависимости от расстояния до объектов. Видео предается в два потока с разным разрешением. Функция цифрового шумоподавления повышает четкость изображения при наблюдении в условиях со слабой освещенностью. Микропроцессор анализирует кадры видеоряда, находит отдельные искаженные пиксели и заменяет их правильными «копиями», которые заимствует из соседних кадров. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры HikVision DS-2CD2022WD-I и DS-2CD2T22WD-I5.
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