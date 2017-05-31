Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 05.06.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.

IP-видеокамеры GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200 это модели со специфическими характеристиками, решающие узкоспециализированные задачи. Они станут отличным дополнением для традиционных систем видеонаблюдения, повысят надежность и безопасность системы охраны.

Тепловая IP-видеокамера GeoVision GV-TM0100 способна обнаружить человека на расстоянии до полутора километров, а транспортное средство — с расстояния почти два километра. Изображение формируется на основе теплового излучения, которое исходит от любого объекта. При этом ее невозможно ослепить мощным встречным светом, она одинаково хорошо функционирует днем и в темноте. Не станут помехой дым, пыль или туман. Видеокамеру невозможно обнаружить: для работы ей не требуются источники освещения. Изображение в разрешении 352 х 288 пикс. передается по сети в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Тепловизионная камера дополняет обычные видеокамеры в профессиональных интеллектуальных системах охранного наблюдения. Она оснащается детектором движения, что позволяет реагировать на подозрительные события автоматически. Технология PoE упрощает подключение: подавать питание на видеокамеру можно дистанционно, по кабелю «витая пара».

Вторая модель, IP-камера GeoVision GV-LPR1200, предназначена для автоматического распознавания светоотражающих номерных знаков автомобилей, движущихся со скоростью до 200 км/ч. Благодаря автоматической корректировке выдержки, снимки получаются четкими при любом освещении. Разрешающая способность камеры составляет 1280х720 пикселей при скорости 30 к/с. За распознавание знаков отвечает микропроцессор. Камера применяется в системах контроля доступа. Полученное изображение сравнивается с базой данных — автономной или сетевой. Если обнаруживается совпадение, подается команда на открытие ворот или шлагбаума. Новинка оборудована двумя входными и двумя выходными разъемами для подключения устройств ввода/вывода. Поддерживаются функции наложения текста, 10-кратное увеличение изображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.