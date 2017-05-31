Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 05.06.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.

IP-видеокамеры GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200 это модели со специфическими характеристиками, решающие узкоспециализированные задачи. Они станут отличным дополнением для традиционных систем видеонаблюдения, повысят надежность и безопасность системы охраны.

Тепловая IP-видеокамера GeoVision GV-TM0100 способна обнаружить человека на расстоянии до полутора километров, а транспортное средство — с расстояния почти два километра. Изображение формируется на основе теплового излучения, которое исходит от любого объекта. При этом ее невозможно ослепить мощным встречным светом, она одинаково хорошо функционирует днем и в темноте. Не станут помехой дым, пыль или туман. Видеокамеру невозможно обнаружить: для работы ей не требуются источники освещения. Изображение в разрешении 352 х 288 пикс. передается по сети в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Тепловизионная камера дополняет обычные видеокамеры в профессиональных интеллектуальных системах охранного наблюдения. Она оснащается детектором движения, что позволяет реагировать на подозрительные события автоматически. Технология PoE упрощает подключение: подавать питание на видеокамеру можно дистанционно, по кабелю «витая пара».

Вторая модель, IP-камера GeoVision GV-LPR1200, предназначена для автоматического распознавания светоотражающих номерных знаков автомобилей, движущихся со скоростью до 200 км/ч. Благодаря автоматической корректировке выдержки, снимки получаются четкими при любом освещении. Разрешающая способность камеры составляет 1280х720 пикселей при скорости 30 к/с. За распознавание знаков отвечает микропроцессор. Камера применяется в системах контроля доступа. Полученное изображение сравнивается с базой данных — автономной или сетевой. Если обнаруживается совпадение, подается команда на открытие ворот или шлагбаума. Новинка оборудована двумя входными и двумя выходными разъемами для подключения устройств ввода/вывода. Поддерживаются функции наложения текста, 10-кратное увеличение изображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.

Новости участников портала

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«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах.

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:05 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый контроллер Falcon Eye FE-energo предназначен для экономии электроэнергии в гостиницах, а по вопросам его покупки по низкой цене обращайтесь в компанию «Видеоглаз». Новинка включает электропитание в номере при помещении карты гостя (или персонала) в специальный карман. При вынимании карты из кармана можно задать отсрочку отключения на 15 секунд.

HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO

Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

Новости участников портала \\ 02.06.2017 12:47 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума.

Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.06.2017 11:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A.

RVI и компания «Видеоглаз» анонсируют обновленную 4 Мп уличную камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6)

RVI и компания «Видеоглаз» анонсируют обновленную 4 Мп уличную камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6)

Новости участников портала \\ 02.06.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая версия популярной камеры высокого разрешения RVI-IPC44 V.2 (3.6), как и раньше, рассчитана на круглосуточное уличное видеонаблюдение, и ее по-прежнему можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Обновленная модель получила ИК подсветку на 40 м, поддержку кодеков H264+ и H.265, а также слот для карт до 128 Гб с возможностью восстановления архива с карты.

«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»

«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»

Новости участников портала \\ 01.06.2017 17:30 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

31 мая 2017г компания «Амиком» совместно с EZVIZ провели бесплатный семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно.» Мероприятие было приурочено к старту продаж оборудования для системы охраны и мониторинга EZVIZ.

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Новости участников портала \\ 01.06.2017 14:39 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Выложены в открытый доступ первые 2 материала тематического №2-2017.

Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер RVi-IPC62Z25-A1 и RVi-IPC48 (4) с поддержкой функций видеоаналитики.

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:40 \\ Macroscop \\ Пермь

Авторитетный британский журнал Benchmark Magazine выделил Macroscop как удобный в установке и настройке программный продукт для видеонаблюдения.

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«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

АРМО-Системы \\ 05.06.2017 12:08

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

ВИДЕОГЛАЗ \\ 05.06.2017 12:05

Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 05.06.2017 11:13

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Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

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Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности

Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности

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Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.

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Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

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