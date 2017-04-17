Новые IP-видеокамеры Falcon Eye в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Falcon Eye в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.04.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Falcon Eye FE-OTR1000 и FE-IPC-DL200P Eco.
IP-видеокамеры Falcon Eye FE-OTR1000 и FE-IPC-DL200P Eco это уличные модели с инфракрасной подсветкой, которые транслируют изображение высокого разрешения и используют эффективные алгоритмы работы с видео.
IP-видеокамера Falcon Eye FE-OTR1000 не требует статического адреса и сложной настройки. Благодаря технологии P2P, достаточно ввести идентификационный номер видеокамеры и пароль доступа. Видеокамера подключается к локальной сети по Wi-Fi, что дает возможность установить ее в любом удобном месте. Камера оснащается фиксированным объективом. Ее максимальная разрешающая способность составляет 1280х720 точек. При этом камера способна транслировать второй видеопоток в меньшем разрешении. Это позволяет удаленным пользователям получать доступ к «живому видео» по каналам с небольшой пропускной способностью. Передача ведется в реальном времени, без задержек. Поддерживаются клиенты для мобильных операционных систем Android и iOS. Для сжатия применяется современный алгоритм H.264. За счет высокой степени сжатия видео получается минимального объема. Уменьшается объем исходящего трафика, а при записи файлы занимают меньше места на жестких дисках сетевых видеорегистраторов. Встроенный детектор движения позволяет фиксировать подозрительные события автоматически, без участия оператора. При их обнаружении отправляется сообщение на e-mail и осуществляется запись видео по FTP. Новинка отвечает стандарту ONVIF 2.1, поэтому совместима с NVR различных производителей.
Вторая IP-видеокамера, Falcon Eye FE-IPC-DL200P Eco, — купольная, в миниатюрном металлическом корпусе. Она транслирует видео по сети в разрешении 1920х1080 точек и оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Оптике не грозит расфокусировка в процессе работы, потому что в конструкции объектива отсутствуют подвижные элементы. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает контрастность изображения. Это помогает в условиях, когда приходится одновременно контролировать ярко освещенные участки и затемненные области. Цифровое шумоподавление эффективно в условиях чрезвычайно слабой освещенности. Микропроцессор компенсирует отдельные искаженные пиксели, радикально повышая четкость видеоизображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Falcon Eye FE-OTR1000 и FE-IPC-DL200P Eco.
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