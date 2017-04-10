Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 13.04.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Expert ED19-87B2.8NI и ENS2-77Z30NI-DH.

Expert ED19-87B2.8NI и ENS2-77Z30NI-DH это современные модели, на базе которых можно создавать системы видеонаблюдения высокого разрешения.

Первая модель, IP-камера Expert ED19-87B2.8NI, предназначена для помещений. Ее разрешающая способность — 2048х1536 точек. Камера передает видео по сети в реальном времени, со скоростью 30 к/с. Построенная на CMOS матрице с прогрессивным сканированием, она четко воспроизводит объекты в движении. Камера оснащается объективом с постоянным фокусным расстоянием. Надежная оптика не подвержена расфокусировке в процессе работы. Видеоизображение транслируется в три потока с разным разрешением. Кодировка в форматах H.264 и MJPEG дает возможность сохранять видео в архиве в высоком качестве и предоставлять доступ к «живому видео» удаленным пользователям. При слабой освещенности на помощь приходит система цифрового шумоподавления. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие области и находит искаженные пиксели. Они заменяются на «исправные», которые заимствуются из соседних кадров. В результате качество изображения существенно повышается. Благодаря функции «предзаписи», камера способна сохранять в буфере памяти до 180 секунд видео. Это позволяет увидеть события, предшествующие срабатыванию датчиков сигнализации или детектора движения. Видео сохраняются на карту памяти.

Вторая модель, уличная поворотная PTZ камера Expert ENS2-77Z30NI-DH отличается высокой чувствительностью — 0.05 Lux в цвете и 0.002 Lux в монохромном режиме. В полной темноте на помощь приходит мощная ИК-подсветка дальностью 200 метров. Оснащенная вариофокальным объективом с 30-кратным оптическим зумом, видеокамера дает возможность вести точечное наблюдение за удаленными объектами. И наряду с этим позволяет контролировать обширную территорию, используя круговую панорамную съемку. Цифровое расширение динамического диапазона помогает при контрастном освещении, когда в кадре одновременно оказываются ярко освещенные и затененные объекты. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Expert ED19-87B2.8NI и ENS2-77Z30NI-DH.