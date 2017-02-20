Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Expert EN4-87B3.6NI-DH и EN-77Z3NIL-UDH.

IP-видеокамеры Expert EN4-87B3.6NI-DH и EN-77Z3NIL-UDH предназначены для работы в уличных условиях и передают изображение в реальном времени в три потока.

Первая модель, IP-камера Expert EN4-87B3.6NI-DH, обладает разрешением 3 Мп. Она оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Камера формирует цветное изображение при хорошей освещенности, а в темное время суток переключается в черно-белый режим и начинает использовать сигналы инфракрасного спектра. В результате ее чувствительность повышается. Кроме того, на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 30 м. Ее мощность меняется в зависимости от расстояния до объектов. Видео кодируется в форматах H.264 и MJPEG и передается в три потока с разным разрешением. Это позволяет записывать видеофайлы в архив в высоком качестве и предоставлять доступ к живому видео удаленным пользователям. Благодаря детектору движения, IP-камера регистрирует подозрительные события автоматически. Она оснащается картой памяти и поддерживает функцию буферной записи (до 5 Мб), поэтому можно проанализировать события, непосредственно предшествующие срабатыванию детектора движения.

Разрешающая способность второй видеокамеры, Expert EN-77Z3NIL-UDH, составляет 2 Мп. Она оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность точно настроить сектор обзора. Датчик сигнализации и детектор контролируют обстановку в автоматическом режиме. Видеокамера поддерживает функции цифровой обработки изображения. Цифровое шумоподавление основано на сравнении соседних участков в пределах кадра или соседних кадров и корректировке искаженных шумами пикселей. При этом даже при очень слабой освещенности формируется полноценное цветное изображение. Цифровое расширение динамического диапазона выравнивает контрастность ярких и темных областей при наблюдении в условиях контрастного освещения.

Обе IP-камеры соответствуют стандарту PoE , что позволяет подавать на них электропитание по «витой паре», не прокладывая отдельную линию. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Expert EN4-87B3.6NI-DH и EN-77Z3NIL-UDH. Они формируют четкое видеоизображение высокого разрешения и поддерживают современные алгоритмы работы с видео.