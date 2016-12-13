Новые IP-видеокамеры eVidence в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.12.2016 13:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610.

Новинки eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610 это камеры во взрывобезопасном исполнении разрешением 4 Мп. Взрывозащищенные гермобоксы из нержавеющей стали позволяют эксплуатировать камеры в зонах, где присутствует горючая пыль, рудничный газ, агрессивные среды. Камеры способны работать в чрезвычайно широком температурном диапазоне, от -60 до +85 град. Цельсия.

Первая модель, IP-камера eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610, построена на CMOS матрице OmniVision OV4689, обладающей превосходной чувствительностью. Видео в разрешении 3 Мп и ниже транслируется в реальном времени. В более высоком — со скоростью 20 к/с. Матрица поддерживает технологию HDR (High Dinamic Range), что позволяет делать качественную съемку изображения, где есть светлые и темные участки. Высокое качество достигается за счет двойного снимка со светлой и темной экспозицией и последующим наложением кадров друг на друга. Технология HDxFrame обеспечивает кодирование видео по методу межкадрового предсказания. Микропроцессор сравнивает текущий кадр с опорным и передает по сети лишь информацию об изменившихся деталях (пикселях), что радикально сокращает объем исходящего трафика.

Вторая IP-видеокамера, eVidence Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610, выполнена в корпусе из оксидированного алюминия. Несколько режимов обогрева и система безопасного холодного старта позволяют использовать ее в сложных погодных условиях. Новинка поддерживает многопотоковую передачу изображения, с разным разрешением и частотой кадров, что позволяет записывать качественное видео в архив и предоставлять доступ удаленным пользователям к живому видео. Поддерживается функция цифрового расширения динамического диапазона, которая обеспечивает сбалансированное изображение при подсветке сзади и фоновом меняющемся освещении. При этом за счет корректировки экспозиции чересчур темные участки делаются светлее, а светлые, наоборот, затемняются и не выглядят засвеченными. Система цифрового шумоподавления повышает качество видеоизображения при слабой освещенности. Обе IP-видеокамеры могут записывать видео на встроенные карты памяти, так что даже при сбоях в локальной сети данные не теряются. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые взрывозащищенные IP-видеокамеры eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610. Они спроектированы для работы в самых неблагоприятных условиях, обладают высокой разрешающей способностью и отличной чувствительностью.