Новые IP-видеокамеры eVidence в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры eVidence в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.12.2016 13:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610.
Новинки eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610 это камеры во взрывобезопасном исполнении разрешением 4 Мп. Взрывозащищенные гермобоксы из нержавеющей стали позволяют эксплуатировать камеры в зонах, где присутствует горючая пыль, рудничный газ, агрессивные среды. Камеры способны работать в чрезвычайно широком температурном диапазоне, от -60 до +85 град. Цельсия.
Первая модель, IP-камера eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610, построена на CMOS матрице OmniVision OV4689, обладающей превосходной чувствительностью. Видео в разрешении 3 Мп и ниже транслируется в реальном времени. В более высоком — со скоростью 20 к/с. Матрица поддерживает технологию HDR (High Dinamic Range), что позволяет делать качественную съемку изображения, где есть светлые и темные участки. Высокое качество достигается за счет двойного снимка со светлой и темной экспозицией и последующим наложением кадров друг на друга. Технология HDxFrame обеспечивает кодирование видео по методу межкадрового предсказания. Микропроцессор сравнивает текущий кадр с опорным и передает по сети лишь информацию об изменившихся деталях (пикселях), что радикально сокращает объем исходящего трафика.
Вторая IP-видеокамера, eVidence Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610, выполнена в корпусе из оксидированного алюминия. Несколько режимов обогрева и система безопасного холодного старта позволяют использовать ее в сложных погодных условиях. Новинка поддерживает многопотоковую передачу изображения, с разным разрешением и частотой кадров, что позволяет записывать качественное видео в архив и предоставлять доступ удаленным пользователям к живому видео. Поддерживается функция цифрового расширения динамического диапазона, которая обеспечивает сбалансированное изображение при подсветке сзади и фоновом меняющемся освещении. При этом за счет корректировки экспозиции чересчур темные участки делаются светлее, а светлые, наоборот, затемняются и не выглядят засвеченными. Система цифрового шумоподавления повышает качество видеоизображения при слабой освещенности. Обе IP-видеокамеры могут записывать видео на встроенные карты памяти, так что даже при сбоях в локальной сети данные не теряются. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые взрывозащищенные IP-видеокамеры eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610. Они спроектированы для работы в самых неблагоприятных условиях, обладают высокой разрешающей способностью и отличной чувствительностью.
Новости участников портала
«АРМО-Системы» представила купольные камеры видеонаблюдения Honeywell с 3 MP сенсором и защитой от вандалов
Новости участников портала \\ 19.12.2016 13:33 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Благодаря использованию 3-мегапиксельного сенсора эти купольные камеры марки Honeywell способны формировать и транслировать по сети видео с максимальным разрешением 2304х1296 пикс. при фреймрейте 20 к/с или с разрешением 1920х1080 пикс. при 25 к/с.
УМКА для детской безопасности
Новости участников портала \\ 19.12.2016 11:45 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерий Николаевич выразил заинтересованность в применении охранных детских браслетов компании «Элеста» в школах района.
Samsung и компания «Видеоглаз» представляют 7,3 Мп мультисенсорную уличную IP камеру PNM-9020V
Новости участников портала \\ 19.12.2016 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая камера Samsung PNM-9020V – уникальна благодаря наличию четырех 2 Мп матриц, которые формируют изображение 7,3 Мп с углом обзора 180 градусов в реальном времени. Новинка, которая уже поступила в продажу в компанию «Видеоглаз» по довольно низкой цене, имеет «фирменный» набор функций (SSDR, SSNRIII, WiseStream и т.п.) для профессионального видеонаблюдения. Сетевая купольная камера PNM-9020V с защитой IP66 и IK10 поддерживает сжатие H.265 и имеет широкие аналитические возможности.
ГК "АНГАРЕЙОН" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА "СИ-НОРД".
Новости участников портала \\ 17.12.2016 15:47 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
ГК "АНГАРЕЙОН" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА "СИ-НОРД".
Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.12.2016 12:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Infinity NDR-DLX1632IP.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют мультиформатный регистратор «5 в 1» AHDR0420QN
Новости участников портала \\ 16.12.2016 11:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN (его уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз») способен работать с камерами пяти стандартов – аналог / IP/ AHD / CVI / TVI, поэтому новинка будет незаменима в гибридном видеонаблюдении (и при модернизации). Видеорегистратор AHDR0420QN работает с камерами до 2 Мп, обрабатывая видео в реальном времени, а для хранения архива можно установить жесткий диск до 6 Тб.
Новые цветные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.12.2016 13:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых цветных видеокамер Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12.
Две новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – бюджетные регистраторы на 16 и 32 канала RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L
Новости участников портала \\ 15.12.2016 12:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые видеорегистраторы от RVi – 16-канальный RVi-IPN16/1L и 32-канальный RVi-IPN32/2L способны обрабатывать в реальном времени до 3 Мп по каждому каналу, а максимально поддерживаемое разрешение составляет 5 Мп. Новинки уже появились в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», они имеют исполнение desktop, оснащены одним /двумя отсеками под HDD до 6 Тб и будут отличным выбором для видеонаблюдения в магазинах, в ресторанах или, например, в офисах.
Инженер "в комплекте" – акция от "ВИТ-Центр"
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:23 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Для своих клиентов, приобретающих видеосервер Prof-IT VS в Санкт-Петербурге, компания "ВИТ-Центр" бесплатно предоставляет помощь квалифицированного инженера в проведении пусконаладочных работ на 1 рабочий день.
Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:19 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Конференция "Оптимизация затрат на противопожарную защиту предприятия"начала и закончила свою работу 25 октября. Доклад Александра Зайцева, научного редактора журнала "Алгоритм безопасности", осветил ключевые задачи, стоящие перед руководителями предприятий в области пожарной безопасности.
Другие новости
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
Новости
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
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AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
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