Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 25.12.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых двухмегапиксельных PTZ IP-видеокамер EverFocus EPN-5210 и EPN-5230, совместимых со стандартом ONVIF.

Первая модель, EverFocus EPN-5210, оснащается объективом с тридцатикратным оптическим увеличением и автоматической фокусировкой. Сверхмощная инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку на расстоянии сто пятьдесят метров.

сети камера передает сразу два потока: основной, разрешением 1920х1080 точек для записи в архив и дополнительный, меньшего разрешения, для удаленного доступа к живому видео.

Высокочувствительная матрица формирует цветное отчетливое изображение при освещенности 0.05 Люкс. А ночью для большей чувствительности использует инфракрасное излучение объектов. Это позволяет наблюдать за событиями при уровне освещения всего 0.003 Люкс.

Новинка поддерживает 255 пресетов, позволяет задавать четыре тура с 16 предустановками, работает в режиме автоматического панорамирования. Она перемещается по осям со скоростью от 0.1 до 200 градусов в секунду и обеспечивает точность позиционирования 0.1 град.

Вторая IP-видеокамера, EverFocus EPN-5230, оборудована трансфокатором с десятикратным оптическим увеличением. Инфракрасная подсветка дальностью восемьдесят метров приходит на помощь в темное время.

Видео Full HD качества идет по сети в два потока. Для устранения избыточности видеоизображения камера использует компрессию. Особенно эффективное сжатие производит видеокодек H.264. Он действует на основе алгоритмов предиктивного кодирования: по сети камера передает лишь опорные (базовые) кадры и «разницу» между ними. За счет этого исходящий сетевой трафик уменьшается на 50-70%.

Поворотная камера обеспечивает панорамный круговой обзор. Она позволяет программировать четыре приватные зоны. Для обнаружения подозрительных событий служит датчик сигнализации. При сбоях в Ethernet-сети видео сохраняется на карту памяти.

Чтобы четкость и качество изображения оставались на высоте при слабом и контрастном освещении, видеокамера использует цифровую обработку изображения — подавление шумов, расширение динамического диапазона, компенсацию фоновой засветки.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры EverFocus EPN-5210 и EPN-5230. Благодаря мощному увеличению и PTZ функциям, они являются идеальным решением для контроля обширных пространств, позволяя при необходимости осуществлять точечное наблюдение за удаленными объектами.

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