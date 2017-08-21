Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.11.2017 12:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-A26P и DH-IPC-K26P.
IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-A26P и DH-IPC-K26P это компактные модели для помещений разрешением 2 Мп, которые подключаются к локальной сети по Wi-Fi. Обе новинки соответствуют стандарту ONVIF, и поэтому совместимы с сетевым оборудованием известных производителей.
Поворотная купольная IP-видеокамера Dahua DH-IPC-A26P оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Она передает видео в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Новинка поддерживает самые современные алгоритмы сжатия видеоизображения — H.264 и H.265. При этом по сети транслируется не каждый кадр видеоряда, а лишь главные (опорные) кадры и «разница» между ними. Это уменьшает исходящий трафик на 50-70%, так что удаленные пользователи могут просматривать живое видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Благодаря встроенному микрофону, видео передается со звуком. А наличие динамика позволяет оператору разговаривать с людьми, находящимися в зоне установки камеры. Днем IP-камера работает в цвете. Фильтр блокирует сигналы ИК-диапазона. При слабой освещенности фильтр отключается, и матрица формирует четкое черно-белое изображение, используя сигналы инфракрасного спектра. Ее чувствительность при этом возрастает. Ночью на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 10 м. При сбоях в локальной сети записи тревожных событий сохраняются на карте памяти и впоследствии передаются оператору.
Вторая IP-видеокамера, Dahua DH-IPC-K26P, выполнена в миниатюрном плоском корпусе. Она оборудована простым надежным объективом с фиксированным фокусом и ИК-подсветкой дальностью 10 м. Компенсация фоновой засветки улучшает параметры видеоизображения, когда приходится наблюдать за объектами на фоне ярких источников света. Автоматический баланс белого гарантирует стабильность цветов при смене источников освещения. К видеокамере можно подключить датчик сигнализации и выходное сигнализационное устройство, тогда она будет реагировать на подозрительные события автоматически. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-A26P и DH-IPC-K26P. Это компактные модели, которые просто подключаются и транслируют по сети видео высокого разрешения.
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