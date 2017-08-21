Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.10.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6 и DH-IPC-HFW5231EP-Z12-S2.

Dahua DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6 и DH-IPC-HFW5231EP-Z12-S2 это уличные камеры в прочных герметичных корпусах. С их помощью можно создавать современные уличные системы IP-наблюдения высокого разрешения.

Первая модель, Dahua DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6, построена на CMOS матрице Sony Exmor разрешением 1.3 Мп. Она обладает высокой чувствительностью в видимом диапазоне и в ближней части ИК-спектра. Вариофокальный объектив позволяет регулировать сектор обзора. А благодаря технологии PoE, питание на камеру можно подавать дистанционно, по кабелю «витая пара». Видео передается по сети в форматах H.264 и H.264+. За счет хорошей компрессии, которую обеспечивают эти алгоритмы, исходящий трафик уменьшается на 30-50%. При этом удаленные пользователи получают доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Днем камера работает в цвете, а при слабой освещенности переключается в черно-белый режим. В ночное время на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 60 м. Для улучшения качества видео применяется цифровая обработка изображения.

IP-камера оснащается картой памяти, на которую записываются тревожные события при сбоях в локальной сети.

Вторая IP-камера, Dahua DH-IPC-HFW5231EP-Z12-S2, обладает разрешающей способностью 2 Мп. Детектор движения и два датчика тревожной сигнализации позволяют обнаруживать подозрительные события автоматически, без участия оператора. Моторизованный вариофокальный объектив позволяет задавать сектор обзора. Камера поддерживает новейший протокол сжатия видео, H.265. Дополнительное снижение нагрузки на сеть обеспечивает функция ROI: окружающий фон передается в низком разрешении, а выбранные участки изображения (область интереса) — в высоком. Цифровое расширение динамического диапазона позволяет наблюдать за обстановкой в условиях контрастного освещения, когда в кадре одновременно присутствуют ярко освещенные и темные объекты. В сумерках на помощь приходит функция цифрового шумоподавления. А в полной темноте наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка дальностью 50 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6 и DH-IPC-HFW5231EP-Z12-S2.