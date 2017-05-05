Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 18.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 и DH-SD59225U-HNI.

IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 и DH-SD59225U-HNI построены на матрицах с высокой чувствительностью. Дополнительные цифровые функции открывают возможность наблюдения в цвете при слабом освещении.

IP-камера Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 оснащается тремя матрицами разрешением 2 Мп, что позволяет контролировать обширную территорию. Три изображения соединяются в одно полноценное панорамное видео (180 градусов). Такое решение выгоднее, чем несколько отдельных камер с более низким разрешением. При слабой освещенности камера переходит в режим с более высокой чувствительностью. Технология Starlight улучшает качество видео: камера работает в цвете в условиях почти полной темноты (0.005 Люкс). А при отсутствии освещения на помощь приходит инфракрасная подсветка. Ее мощность изменяется автоматически в зависимости от расстояния до объектов. Благодаря аппаратной поддержке широкого динамического диапазона, камера формирует четкое видео в условиях контрастного освещения. И яркие, и темные области получаются хорошо различимыми. Поддерживаются функции видеоаналитики: обнаружение новых и забытых предметов, пересечение линии или границы, подсчет посетителей, обнаружение лиц.

Вторая модель, сетевая PTZ-видеокамера Dahua DH-SD59225U-HNI, передает видео в разрешении 1080p со скоростью 50 к/с. Она оснащается объективом с мощным 25-кратным увеличением, что позволяет вести точечное наблюдение за удаленными объектами. Функция Starlight и широкий динамический диапазон обеспечивают высокое качество видео при слабом или контрастном освещении. В ночное время используется инфракрасная подсветка дальностью до 50 метров. Видео транслируется по сети в формате H.265. Это уменьшает объем трафика на 30-50%. При последующей записи на жесткие диски данные занимают меньше места. Новинка поддерживает стандарт PoE. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 и DH-SD59225U-HNI. Они формируют изображение высокого разрешения и позволяют вести как панорамное, так и точечное наблюдение.