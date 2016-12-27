Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B
Разрешающая способность IP-видеокамер Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B составляет 2 Мп. Новинки предназначены для уличного видеонаблюдения. Они стабильно функционируют при температуре до -40 град. Цельсия. Высокочувствительные CMOS матрицы позволяют наблюдать за обстановкой при слабой освещенности.
Первая модель, PTZ камера Dahua SD65F230F-HNI, предназначена для мониторинга обширного пространства в высоком разрешении. Оператор получает возможность выбирать ракурс, используя функции поворота и наклона, а также масштабировать изображение, когда нужно получить детальную информацию об удаленном объекте. Новинка поддерживает панорамную съемку, движение по заданным точкам (300 предустановок). При наличии человека в кадре производится автоматическая адаптация фокусного расстояния и скорости движения камеры. IP-камера передает видеоизображение по сети в реальном времени. Помимо основного потока транслируются два дополнительных в разрешениях 720p и D1. Это позволяет решать три различных задачи оптимальным образом. Видеокамера поддерживает сжатие изображения по стандарту H.264, так что пользователи получают доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Цифровое шумоподавление и цифровое расширение динамического диапазона улучшают параметры изображения при наблюдении в условиях слабого и контрастного освещения. Интеллектуальные функции повышают надежность охраны. В их числе — обнаружение оставленных и исчезнувших предметов, защита периметра, предупреждение о пересечении зоны.
Вторая модель, IP-видеокамера Dahua IPC-HDW1220SP-0600B, выполнена в купольном корпусе и оснащается фиксированным объективом. Инфракрасная подсветка приходит на помощь при наблюдении ночью. А поддержка стандарта PoE упрощает подключение камеры: питание на нее подается дистанционно, по кабелю «витая пара». Микропроцессорная обработка кадров позволяет получать четкое цветное изображение даже в сумерках. В ночное время камера переключается в монохромный режим с высокой чувствительностью. Обе IP-камеры соответствуют стандарту ONVIF, и поэтому легко стыкуются с сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B. Они станут отличным выбором при организации уличной системы видеонаблюдения высокого разрешения.
Новости участников портала
Встречайте в компании «Видеоглаз» регистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA с технологией WARP
Новости участников портала \\ 23.01.2017 13:01 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Долгожданная новинка – 4х канальный видеорегистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA скоро поступит в продажу в компании «Видеоглаз». Модель поддерживает интеграционную технологию WARP и работает с камерами до 5 Мп, обеспечивая их питанием по PoE. Видеонаблюдение может вестись в два потока.
Круглосуточное панорамное видеонаблюдение на базе камер Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC с обзором на 180/360°
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В серию FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC входят четыре камеры, которые обеспечивают эффективное панорамное видеонаблюдение в помещениях большой площади.
Новые разработки для социальных проектов
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:20 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Новые разработки компании «Элеста» помогут обеспечить безопасность детей и людей пожилого возраста.
Низкие цены на огромный ассортимент безопасности – от СтройТелеком по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 20.01.2017 16:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Тверская компания СтройТелеком в рамках партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» предлагает по минимальным ценам оборудование видеонаблюдения, СКУД и пр. В обширном дилерском каталоге СтройТелекома представлено более 30 000 позиций от более 400 торговых марок.
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC44 (3.6 ММ), RVI-IPC42LS (2.8-12 ММ), RVI-IPC42M4 И RVI-IPC44 (3.0-12 ММ)
Новости участников портала \\ 20.01.2017 14:27 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Все четыре устройства относятся к антивандальным уличным камерам видеонаблюдения. Эти новинки работают также в ночном режиме, улучшая цветопередачу благодаря встроенному фильтру усиления чувствительности сенсора, а также инфракрасной подсветке дальностью до 30 метров.
Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.01.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Dahua NVR4216-16P-4K и NVR4108-P (B).
Новый гибридный видеорегистратор в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.01.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Jassun JSR-H0415 mini.
Комплект для помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 18.01.2017 14:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый готовый комплект для видеонаблюдения внутри помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini имеет в составе четыре 1 Мп камеры с ИК подсветкой и варио-объективом 2,8 – 12 мм. Новинка, которую уже можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, очень проста в установке и в работе.
Обновленные версии камер видеонаблюдения RVI-IPC41S V.2 И RVI-IPC43S V.2
Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:58 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Уличные IP-камеры RVi-IPC41S V.2 и RVi-IPC43S V.2 выполняются в двух вариантах – с объективами 2.8 или 4 мм. Все четыре модели работают в любое время суток благодаря встроенной инфракрасной подсветке рабочей дальностью 30 метров, а также наличию фильтра, повышающего чувствительность сенсора.
Новая HD-AHD видеокамера Jassun в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:26 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8.
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Встречайте в компании «Видеоглаз» регистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA с технологией WARP
ВИДЕОГЛАЗ \\ 23.01.2017 13:01
Круглосуточное панорамное видеонаблюдение на базе камер Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC с обзором на 180/360°
АРМО-Системы \\ 23.01.2017 11:53
Новые разработки для социальных проектов
ООО "Элеста" \\ 23.01.2017 11:20
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