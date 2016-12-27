Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B

Разрешающая способность IP-видеокамер Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B составляет 2 Мп. Новинки предназначены для уличного видеонаблюдения. Они стабильно функционируют при температуре до -40 град. Цельсия. Высокочувствительные CMOS матрицы позволяют наблюдать за обстановкой при слабой освещенности.

Первая модель, PTZ камера Dahua SD65F230F-HNI, предназначена для мониторинга обширного пространства в высоком разрешении. Оператор получает возможность выбирать ракурс, используя функции поворота и наклона, а также масштабировать изображение, когда нужно получить детальную информацию об удаленном объекте. Новинка поддерживает панорамную съемку, движение по заданным точкам (300 предустановок). При наличии человека в кадре производится автоматическая адаптация фокусного расстояния и скорости движения камеры. IP-камера передает видеоизображение по сети в реальном времени. Помимо основного потока транслируются два дополнительных в разрешениях 720p и D1. Это позволяет решать три различных задачи оптимальным образом. Видеокамера поддерживает сжатие изображения по стандарту H.264, так что пользователи получают доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Цифровое шумоподавление и цифровое расширение динамического диапазона улучшают параметры изображения при наблюдении в условиях слабого и контрастного освещения. Интеллектуальные функции повышают надежность охраны. В их числе — обнаружение оставленных и исчезнувших предметов, защита периметра, предупреждение о пересечении зоны.

Вторая модель, IP-видеокамера Dahua IPC-HDW1220SP-0600B, выполнена в купольном корпусе и оснащается фиксированным объективом. Инфракрасная подсветка приходит на помощь при наблюдении ночью. А поддержка стандарта PoE упрощает подключение камеры: питание на нее подается дистанционно, по кабелю «витая пара». Микропроцессорная обработка кадров позволяет получать четкое цветное изображение даже в сумерках. В ночное время камера переключается в монохромный режим с высокой чувствительностью. Обе IP-камеры соответствуют стандарту ONVIF, и поэтому легко стыкуются с сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B. Они станут отличным выбором при организации уличной системы видеонаблюдения высокого разрешения.