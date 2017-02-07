Новые IP-видеокамеры CTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.02.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CTV-IPB2036 FLE и CTV-IPD4028 VFA.

IP-видеокамеры CTV-IPB2036 FLE и CTV-IPD4028 VFA могут работать как внутри помещений, так и на улице. С их помощью можно получить подробную картину окружающей обстановки.

Первая модель, IP-камера CTV-IPB2036 FLE, передает изображение в разрешении 1920х1080. Объектив с постоянным фокусным расстоянием и фиксированной диафрагмой формирует четкое изображение как днем, так и ночью, когда камера работает в ИК-диапазоне. Кроме того, он не подвержен расфокусировке в процессе работы. Камера транслирует видео в форматах H.264 и MJPEG, что позволяет решать различные задачи оптимальным образом. Для уменьшения исходящего трафика часть изображения, например, лица людей, может транслироваться в более высоком качестве, чем окружающий фон. При этом некоторые области можно вообще выводить из-под наблюдения. Детектор движения дает возможность контролировать обстановку без участия оператора. Камера совместима со стандартом ONVIF, поэтому легко стыкуется с регистраторами и коммутаторами известных производителей. Цифровое расширение динамического диапазона открывает возможность наблюдения за обстановкой при контрастном освещении, когда в кадр одновременно попадают яркие и темные предметы.

Максимальное разрешение второй IP-видеокамеры, CTV-IPD4028 VFA, достигает 4 Мп (2048х1536). При этом камера ведет трансляцию в реальном времени со скоростью 25 к/с. Видео передается в три потока в кодировках H.265/H.264/MJPEG. Вариофокальный объектив дает возможность точно регулировать сектор обзора. Электропитание на камеру можно подавать дистанционно, по «витой паре». Благодаря встроенному микрофону, камера передает по сети и звук. Новинка оснащается дополнительным выходом CVBS, что позволяет использовать ее, как обычную аналоговую камеру. Расширенный динамический диапазон существенно повышает качество видео при наблюдении в условиях контрастного освещения. Причем эта функция реализована в камере аппаратно. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры CTV-IPB2036 FLE и CTV-IPD4028 VFA.